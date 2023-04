Pornostar, Zeuge, Ankläger: Figuren bei der Trump-Anklage Die Anklage hat historische Dimension. Selbst die Details in diesem Fall sind filmreif: Es geht um Sex, Lügen und offene Rechnungen zwischen alten Bekannten.... Christiane Jacke , Benno Schwinghammer und Christian Fahrenbach , dpa

ARCHIV - Kündigt ein Erscheinen vor Gericht an: Ex-US-Präsident Donald Trump. Evan Vucci/AP/dpa

New York/Washington -Donald Trump wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Also doch. Nach Jahrzehnten von Skandalen und Rechtsstreitigkeiten, die ihm nichts anhaben konnten, muss sich der 76-Jährige nun als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA in einem Strafverfahren verantworten.