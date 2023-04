Potsdam erinnert an Bombardierung vor 78 Jahren Mit mehreren Veranstaltungen hat die Stadt Potsdam am Freitagnachmittag den Opfern der Bombardierung vor 78 Jahren gedacht. „In dieser einen Nacht versanken ... dpa

Potsdam -Mit mehreren Veranstaltungen hat die Stadt Potsdam am Freitagnachmittag den Opfern der Bombardierung vor 78 Jahren gedacht. „In dieser einen Nacht versanken große Teile des alten Potsdams in Schutt und Asche“, sagte Bürgermeister Burkhard Exner (SPD) nach Redemanuskript im Potsdam Museum am Freitag. „Die Bomben trafen unterschiedslos. Sie trafen den glühenden Nationalsozialisten, den bloßen Mitläufer wie den Oppositionellen. Sie trafen den Nazischergen, den Soldaten wie den Kriegsgefangenen und den ausländischen Zwangsarbeiter.“