Potsdam meldet nach Internet-Pause wieder Corona-Fälle

Potsdam -Nach dem siebenwöchigen Abschalten der Internetverbindungen wegen eines drohenden Cyberangriffs hat Potsdam wieder Corona-Fälle gemeldet. Am Freitag leitete die Brandenburger Landeshauptstadt 562 Covid-19-Infektionen weiter, teilte das Gesundheitsministerium mit. Damit lag Potsdam zwar bei weitem an der Spitze in Brandenburg, doch die Angabe entspricht nicht der genauen Zahl der Infektionen vom Vortag: Die Stadt verteilt die aufgelaufenen, nicht gemeldeten Fälle über mehrere Tage.