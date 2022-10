Potsdam: Partnerschaft mit ukrainischer Stadt Die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam will die Stadt Iwano-Frankiwsk in der Westukraine mit einer Städtepartnerschaft unterstützen. Dies kündigte Obe... dpa

Potsdam -Die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam will die Stadt Iwano-Frankiwsk in der Westukraine mit einer Städtepartnerschaft unterstützen. Dies kündigte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwoch an. Die Stadtverordnetenversammlung soll am 9. November darüber entscheiden.