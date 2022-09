Potsdam sorgt mit Notfallhallen vor: Frankfurt prüft Bürger sorgen sich vor einem Stromausfall im kommenden Winter. Fachleute beruhigen, doch Kommunen wollen sich zumindest wappnen. Für den Notfall soll es auch... dpa

Potsdam/Frankfurt -Die Stadt Potsdam bereitet sich in der Energiekrise auf die Gefahr eines Stromausfalls vor und richtet Notfallhallen ein. Das teilte die Verwaltung der brandenburgischen Landeshauptstadt auf Anfrage mit. Die Oderstadt Frankfurt etwa prüft derzeit noch, ob Wärmehallen sinnvoll sind - auch da nicht klar sei, wie sich in den kommenden Monaten die Corona-Zahlen entwickelten, hieß es. Auch viele andere Kommunen wollen sich auf Ausfälle bei der Energieversorgung vorbereiten. Experten halten großflächige Stromausfälle in der Art eines Blackouts allerdings für unwahrscheinlich.