Potsdam will nach drohendem Cyberangriff wieder ins Internet Die Stadt Potsdam hat sich vor dem Jahreswechsel vom Netz genommen - das hat weitreichende Konsequenzen für den Alltag der Bürger. Schon bald soll klar sein,... dpa

Potsdam -Die Landeshauptstadt Potsdam will nach dem Abklemmen vom Internet wegen einer drohenden Cyberattacke kurz vor dem Jahreswechsel demnächst wieder ans Netz gehen. Damit können zahlreiche Bürgerinnen und Bürger von Brandenburgs größter Stadt darauf hoffen, dass zahlreiche Dienstleistungen bald wieder möglich sind. Die Stadt bereite die Wiederinbetriebnahme der Onlineverbindung vor, teilte sie am Freitag nach einer Sitzung des Krisenstabes mit. Wann genau das sein wird, ließ sie offen. Ein Zeitplan zum Hochfahren der einzelnen Systeme in Schritten soll kommende Woche vorliegen.