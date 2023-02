Potsdam will wieder online gehen: Zunächst Email-Verkehr Nach den wochenlangen Einschränkungen wegen eines drohenden Cyberangriffs will die Potsdamer Stadtverwaltung von Mittwoch an die Verbindungen zum Internet sc... dpa

Potsdam -Nach den wochenlangen Einschränkungen wegen eines drohenden Cyberangriffs will die Potsdamer Stadtverwaltung von Mittwoch an die Verbindungen zum Internet schrittweise wieder aufbauen. Ab Mittwoch solle die Stadtverwaltung zunächst wieder mit externen Emails erreichbar sein, teilte die Pressestelle mit. Von Donnerstag an sollen dann unter anderem wieder die Bearbeitung von Wohngeld-Anträgen und die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen möglich sein.