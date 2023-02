Potsdamer OB will für Städtepartnerschaft in Ukraine reisen Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) will im Frühjahr in die Ukraine reisen. Potsdam bahne derzeit eine Partnerschaft mit der Stadt Iwano-Frankiwsk... dpa

Potsdam -Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) will im Frühjahr in die Ukraine reisen. Potsdam bahne derzeit eine Partnerschaft mit der Stadt Iwano-Frankiwsk in der Westukraine an, teilte die Stadt am Freitag mit. „Im Frühjahr will Oberbürgermeister Schubert in das Land reisen, um die Partnerschaft dort formell zu bestätigen.“