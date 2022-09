Potsdamer Rabbiner fordert mehr Sicherheit für Gemeindehaus Der von einem antisemitischen Vorfall in Berlin betroffene Potsdamer Rabbiner Ariel Kirzon hat bessere Sicherheitsvorkehrungen für das Gemeindehaus in der br... dpa

Berlin/Potsdam -Der von einem antisemitischen Vorfall in Berlin betroffene Potsdamer Rabbiner Ariel Kirzon hat bessere Sicherheitsvorkehrungen für das Gemeindehaus in der brandenburgischen Landeshauptstadt gefordert. Die Polizei schütze die Gemeinde zu besonderen Feiertagen, sagte Kirzon. „Aber was ist mit dem ganzen Jahr?“