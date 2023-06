Bis zu 1200 Euro mehr im Monat, eine einmalige steuerfreie Inflationsausgleichs-Prämie von 3000 Euro – dieses satte Lohnplus könnten bald Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Minister erhalten. Noch handele es sich allerdings nur um einen Referentenentwurf, sagte am Montag ein Sprecher vom Bundesinnenministerium. Es „müsse noch drüber geredet werden“. Heftige Kritik gibt es bereits. Der Bund der Steuerzahler fordert, dass das Vorhaben zurückgenommen wird.

Hintergrund der Diskussion ist der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen vom April. Er sieht vor, dass die Beschäftigten bis Ende 2024 stufenweise mehr Geld bekommen. Zudem ist ein Inflationsausgleich von 3000 Euro vorgesehen. Der Tarifabschluss gilt für die Angestellten des öffentlichen Dienstes, wird aber auf Beamte, Richterinnen und Soldaten übertragen. Pensionäre würden ebenfalls profitieren, hieß es aus dem Bundesinnenministerium. Mit einbezogen sind dabei auch der Bundeskanzler und die 16 Minister sowie auch deren 37 parlamentarische Staatssekretäre. Auch deren Gehalt hängt am Bundesbesoldungsgesetz.

Doch um den Inflationsausgleich zu erhalten, ist ein neues Gesetz nötig – und dieses bezieht sich dann auch auf die Regierungsmitglieder. „Die Bundesminister nehmen an den Besoldungserhöhungen grundsätzlich teil“, sagte am Montag ein Sprecher des Bundesinnenministeriums unter Verweis auf das Bundesministergesetz. Die Details seien aber noch Gegenstand von Beratungen. Der Fahrplan sieht so aus: Am 12. Juli soll der Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums ins Kabinett eingebracht werden. Danach geht er weiter in den Bundestag.

Doch brauchen Scholz und seine Minister wirklich einen Inflationsausgleich – bei monatlichen Gehältern von um die 20.000 Euro?

Union und Linkspartei sind nicht der Meinung. Sie kritisieren den Gesetzentwurf scharf. Die Linke-Vorsitzende Janine Wissler sagte unter anderem, mit einer Auszahlung der Inflationsprämie an Regierungsmitglieder würde sich die „soziale Schieflage“ in der Krisenpolitik der Bundesregierung fortsetzen. Es sei für das Bundeskabinett ein „Gebot des Anstandes“, die Inflationsprämie nicht anzunehmen.

Sparsamkeit fängt bei den Ressortchefs an. Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel

Und auch beim Bund der Steuerzahler erntet der Plan Kopfschütteln. Mit Blick auf die 54 profitierenden Amtsträger der Ampel-Koalition sagte der Präsident vom Bund der Steuerzahler, Reiner Holznagel: „Die Bundesregierung streitet immer noch um die Milliarden-Löcher im Bundeshaushalt für das Jahr 2024, weil zu wenig gespart wird, um die grundgesetzliche Schuldenbremse einzuhalten.“ Und einige Minister forderten „sogar kräftige Steuererhöhungen“, sagte Holznagel. Und nun wollten diese sich eine steuerfreie Sonderzahlung aus der Staatskasse genehmigen? „Das passt nicht zusammen und ist ein falsches Signal, erst recht in dieser Zeit!“, so der Präsident des Steuerzahlerverbands.

Laut Steuerzahlerbund handelt es sich insgesamt nur um 162.000 Euro, die für den Inflationsausgleich an Scholz und Co. gezahlt werden. Das seien keine horrenden Summen, hieß es. Dennoch sei es ein Schlag ins Gesicht „hart arbeitender Beschäftigter, die keine 3000 Euro Entlastung von ihren Arbeitgebern erhalten“. Der Präsident des Steuerzahlerbundes fügte hinzu: „Deshalb mein Appell: Sparsamkeit fängt bei den Ressortchefs an. Die Regierungs-Riege sollte unverzüglich auf ihre Prämien verzichten.“

Der Inflationsausgleich ist 2022 beschlossen worden. Er ist in dem dritten Entlastungspaket enthalten. In der privaten Wirtschaft kann – anders als im öffentlichen Dienst – die Prämie freiwillig ausgezahlt werden. Arbeitgeber können danach bis Ende Dezember 2024 einen Ausgleich wegen gestiegener Preise und Lebenshaltungskosten bis zu einem Betrag von 3000 Euro steuerfrei an ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausschütten.

Laut Handelsblatt zahlen von den 40 Dax-Konzernen mittlerweile nur ungefähr die Hälfte einen Inflationsbonus. Darunter sind beispielsweise die Deutsche Bank und Airbus mit jeweils 1500 Euro. Auch Drogerieunternehmer Raoul Roßmann, der schon im Sommer einen steuerfreien Inflationsausgleich gefordert hatte, möchte jedem Mitarbeiter 500 Euro Inflationsprämie überweisen. Verkaufshilfen sollen 250 Euro bekommen.