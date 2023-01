Präsident Selenskyj spricht digital mit Studierenden Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt sich kommenden Dienstag in einem digitalen Gespräch den Fragen von Studierenden der Europa-Universität V... dpa

Frankfurt (Oder) -Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt sich kommenden Dienstag in einem digitalen Gespräch den Fragen von Studierenden der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und aller Berliner Universitäten. Selenskyj werde sich am 17. Januar zu einem anderthalbstündigen Gespräch in deutscher Sprache mit den Interessierten via Internet treffen, teilte die Europa-Universität am Dienstag mit. Die Online-Veranstaltung könne ohne Anmeldung zusätzlich unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=T_kphp-GbF8 verfolgt werden.