WHO will Zigaretten dreimal so teuer machen: Bleiben wir das Raucher-Disneyland der EU?

Je höher der Preis, desto weniger Raucher: Geht es nach der Weltgesundheitsorganisation (WHO), sollte eine Packung Zigaretten künftig 22,80 Euro kosten. Damit wären die Einnahmen aus der Tabaksteuer hoch genug, um die anfallenden Kosten durch raucherbedingte Krankheiten und Arbeitsausfälle zu decken. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Sollten Raucher für die von ihnen verursachten Kosten aufkommen? Zurzeit kostet eine Zigarettenschachtel im Durchschnitt noch 7,70 Euro. Eine drastische Preiserhöhung auf rund 23 Euro fordert keine der Parteien. Doch es gibt Forderungen von der Linkspartei, die Tabakpreise deutlich zu erhöhen. Das sei ein wirksames Mittel, um Raucher zum Aufhören zu bewegen.

Wird Deutschland der Empfehlung der WHO folgen?

Der drogenpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Ates Gürpinar, spricht sich auf Anfrage der Berliner Zeitung für „eine deutliche Erhöhung der Steuern auf Rauchtabakprodukte“ aus. Besonders wichtig sei aber dennoch ein konsequentes Werbe- und Sponsoringverbot, und dass die Verfügbarkeit von Tabakwaren weiter eingeschränkt wird. Die Linke betont, dass Raucher nicht bestraft werden sollten, weil sie durch ihren Tabakkonsum Kosten verursachen. Raucher sollten für die Kosten, beispielsweise in der Krankenversorgung, nicht alleine aufkommen müssen. Stattdessen müsse man ihnen helfen, mit dem Rauchen aufzuhören, und Nichtraucher dabei unterstützen, nicht mit dem Rauchen anzufangen.

Die Folgekosten des Rauchens allein über eine Tabaksteuer zu kompensieren, sei falsch, sagt auch die finanzpolitische Sprecherin der Union, Antje Tillmann. Schließlich würden Skifahrern auch nicht die Kosten für Verletzungen auferlegt – obwohl auch der Skisport viele Verletzungen verursache. Eine Besteuerung müsse immer mit Augenmaß erfolgen. Ein Preis von fast 23 Euro für eine Zigarettenschachtel berge die Gefahr, dass Verbraucher auf ausländische Märkte ausweichen oder qualitativ minderwertige, noch gesundheitsschädlichere Zigaretten illegal in Deutschland vertrieben werden.

Bereits in diesem Jahr gab es eine leichte Tabaksteuererhöhung. In den Jahren 2025 und 2026 wird der Preis für 20 Zigaretten jeweils um 12 Cent steigen. Diese moderate, schrittweise Erhöhung geht auf eine Steuernovelle der großen Koalition aus dem Jahr 2021 zurück. Wie der Spiegel berichtete, wurden im Interesse der Zigarettenindustrie kleine, verträgliche Preiserhöhungen bis 2026 geplant und drastische Preissprünge verhindert. Letztere wären besonders wirksam, um den Rauchkonsum zu verringern. Zudem kann die Zigarettenindustrie hierdurch prima mehr Gewinn machen, indem sie selbst ein paar Cent draufschlägt. Die Novelle wurde vom damaligen Bundesfinanzministerium vorangetrieben. Der zuständige Finanzminister: Olaf Scholz, heute Bundeskanzler.



Neben der schrittweisen Steuererhöhung betont die Union die Wichtigkeit von präventiven Maßnahmen und den Ausbau der Hilfen für Raucher, die mit dem Rauchen aufhören möchten.

Statt höheren Preisen für Zigaretten und Verboten setzt die FDP auf Eigenverantwortung. „Jeder und jede Erwachsene muss sich über die Gefahren des Tabakkonsums im Klaren sein und seine Konsumentscheidung bewusst treffen“. Auch die sucht- und drogenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Kristine Lütke, fordert mehr Aufklärung und Prävention. Rauchausstiegsprogramme sollten stärker unterstützt werden und ein Umstieg auf Tabakerhitzer oder wiederverwendbare E-Zigaretten gefördert werden. Höhere Zigarettenpreise würden nur dem Schwarzmarkt helfen, sagt Lütke, dies deute sich bereits an.

Kein EU-Land hat eine so „laxe“ Tabakpolitik wie Deutschland

Die Weltgesundheitsorganisation fordert nicht nur höhere Preise. Es brauche auch eine Ausweitung des Rauchverbots in Deutschland. So solle zum Beispiel an öffentlichen Orten wie Bahnhöfen ein striktes Rauchverbot gelten. Deutschland liegt auf Platz 34 von 37 Ländern in der „Tabacco Control Scale“ der WHO, in der die gesetzliche Kontrolle von Tabakkonsum gemessen wird. Hinter Deutschland liegt nur noch Serbien, die Schweiz, und Bosnien-Herzegowina.

Die WHO bewertet Deutschlands Tabakpolitik als „lax“ und empfiehlt ein strikteres Werbeverbot für Tabakprodukte. Weiterhin sollten diese nur noch in ausgewählten Tabakläden verkauft werden, auf Zigarettenpackungen sollte kein Markenname oder Logo, wie beispielsweise in Frankreich, gedruckt sein. Zudem müssten Hilfsprogramme, die Menschen bei der Suchtbekämpfung unterstützen, mehr durch die Krankenkassen gefördert werden.



Sieben von zehn Rauchern in Deutschland wollen laut Deutschem Ärzteblatt mit dem Rauchen aufhören. Doch nur drei bis sieben Prozent schafften es, innerhalb eines Jahres nicht erneut der Sucht zu verfallen. Durch professionelle Hilfe lasse sich die Erfolgsquote auf 40 Prozent steigern. Die damit verbundenen Kosten übernähmen Versicherungen jedoch nur selten.