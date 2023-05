Preisexplosion beim Panzer Puma: Lindner kritisiert Pistorius

Am Mittwoch sollte der Haushaltsausschuss des Bundestages eigentlich weitere 25 Millionen Euro für die Beschaffung neuer Puma-Schützenpanzer freigeben. Das sind jene, die bei einer Schießübung im Dezember massive Ausfälle hatten.

Die Gründe dafür sind noch nicht analysiert, dennoch hat das Verteidigungsministerium die Freigabe eines sogenannten zweiten Loses für die Anschaffung des Panzers beim Haushaltsausschuss des Bundestages beantragt. Der Bundesrechnungshof meldet deshalb Bedenken an – und das Bundesfinanzministerium (BMF) schließt sich dieser Sicht ausdrücklich an.

So heißt es in einem internen Schreiben, das der Berliner Zeitung vorliegt: „Die Beauftragung des 2. Loses vor Auslieferung des ersten SPz PUMA aus dem 1. Los der konsolidierten Nachrüstung mit dem Konstruktionsstand S1 und somit ohne mögliche Prüfungen und Abnahmen und ohne Kenntnis, ob der Konstruktionsstand S1 stabil im System funktioniert, hält BMF für risikobehaftet.“ Man sei deshalb dafür, die Freigabe der 25 Millionen Euro erst einmal auszusetzen. Dies sei „bis zur geprüften Erreichung des Konstruktionsstandes S1 im 1. Los … aus hiesiger Sicht ein risikoärmeres Szenario“.

Vom Finanzministerium gibt es außerdem deutliche Kritik am Verteidigungsministerium, das durch Verzögerungen happige Preissteigerungen beim Puma-Kauf zu verantworten habe. Der Vertrag für die Pumas sei verzögert vorgelegt worden und befinde sich noch auf dem Preisstand vom Dezember 2021. „Aus Sicht des BMF ist das Kostensteigerungsrisiko nicht unerheblich“, heißt es in dem Schreiben an den Haushaltsausschuss. Es sei bereits für den Preisstand 12/2022 eine Steigerung von rund 12,8 Prozent eingetreten. „Dies entspricht einer Preiseskalation um zusätzliche 138 Millionen Euro beim geplanten Festbeauftragungsanteil“, so das BMF.

„Der Verteidigungsminister wird sein blaues Wunder erleben“

Die Linke-Politikerin Gesine Lötzsch, die ebenfalls Mitglied im Haushaltsausschuss ist, kritisiert die leichtfertige Verschwendung von Steuergeldern: „Zeitenwende heißt offensichtlich auch Hals über Kopf Schützenpanzer zu kaufen, ohne Rücksicht auf Verluste“, sagte sie der Berliner Zeitung am Dienstag. „Der Verteidigungsminister wird sein blaues Wunder erleben, wenn dann die Schützenpanzer geliefert werden und im Gefecht reihenweise ausfallen.“

Das Bundesverteidigungsministerium plant bereits seit Dezember 2021, also noch vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, 50 Puma-Schützenpanzer anzuschaffen, die damals insgesamt 1,08 Milliarden Euro kosten sollten. Der Haushaltsausschuss hatte die Entscheidung über die Freigabe der Gelder aber an eine kritische Bestandsaufnahme der Leistungsausfälle des Pumas geknüpft.