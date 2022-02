Die Grünen-Abgeordnete Julia Verlinden muss erst mal die Plastikfolie von ihrem neuen Drehstuhl entfernen, bevor sie an ihrem Schreibtisch Platz nehmen kann. Zufrieden dreht sie sich hin und her, dann senkt sie die Tischplatte per Knopfdruck etwas weiter ab. „Ich werde den Tisch wohl noch etwas weiter ans Fenster rücken“, sagt sie dann. Direkt vor dem Fenster hat sie die Aussicht aufs Parlament der Bäume, das Projekt des verstorbenen Künstlers Ben Wargin. Allerdings fällt der Blick zunächst erst mal auf eine Dixi-Toilette vor dem Neubau.