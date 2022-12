Preisler gibt Kandidatur als Verfassungsrichterin auf Die FDP-Politikerin und Juristin Karoline Preisler verzichtet auf eine Kandidatur für das Amt der Verfassungsrichterin in Brandenburg. Das teilte die FDP Bra... dpa

ARCHIV - Karoline Preisler, FDP-Politikerin, steht in ihrem Büro. dpa/Archivbild Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/

Potsdam/Barth -Die FDP-Politikerin und Juristin Karoline Preisler verzichtet auf eine Kandidatur für das Amt der Verfassungsrichterin in Brandenburg. Das teilte die FDP Brandenburg am Donnerstagabend mit. Die Politikerin, die teils in Berlin und teils an der Ostsee lebt, wollte sich zur Wahl stellen für die Nachfolge von Regisseur Andreas Dresen für das Landesverfassungsgericht. Als Grund für den Rückzug werden Berichte über ihr Privatleben genannt.