Pressefreiheit in Ungarn: Es gibt freie Medien, aber sie haben es schwer

Die Oppositionsmedien werden in Ungarn bekämpft. Viktor Orbán spricht schon lange nicht mehr mit ihnen, schreibt in einem Essay die ungarische Journalistin Viktória Serdült.

Das erste Mal hatte ich 2005 die Gelegenheit, Viktor Orbán eine Frage zu stellen. Damals war er in der Opposition und hielt eine Pressekonferenz vor der Haustür im engen Parlamentsflur mit einem Vertreter der israelischen Likud-Partei ab. Es ist kein Zufall, dass ich mich so lebhaft an diesen Moment erinnere: Ich war 25 Jahre alt, arbeitete erst seit einem Jahr als Journalistin, und ich war unglaublich stolz, als er mich in der Reihe der Kameras sah und mich nach vorne rief. „So sehen Sie besser, Miss“, sagte er und stellte mir die erste Frage.