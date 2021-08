Berlin/New York - Es sind klare Worte, die Virginia Roberts Giuffre zu der von ihr eingereichten Klage gewählt hat: „Ich ziehe Prinz Andrew für das, was er mir angetan hat, zur Rechenschaft.“ Die Mächtigen und Reichen seien nicht davor gefeit, für ihre Taten verantwortlich gemacht zu werden. Sie habe die Entscheidung zu klagen, nicht leichtfertig getroffen, da sie mit Angriffen des Prinzen und seiner Stellvertreter rechne.

„Vor 20 Jahren haben Prinz Andrews Reichtum, Macht, Position und Verbindungen es ihm ermöglicht, ein verängstigtes, verletzliches Kind zu missbrauchen, ohne dass jemand da ist, der es beschützt“, zitierte der US-Sender ABC aus der am Montag bei einem Gericht in New York eingereichten Zivilklage. Die Vorwürfe gegen den Duke of York, die Giuffre bereits vor Jahren öffentlich gemacht hat, wiegen schwer.