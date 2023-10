Die Berliner Bereitschaftspolizei ist seit dem 7. Oktober im Dauereinsatz. Seit Israel von einer noch nie dagewesenen Terrorwelle überzogen wurde, wird der Nahost-Konflikt auch auf Berlins Straßen verhandelt. Gerade im Brennpunkt Neukölln kommt es immer wieder zu besonders heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Pro-Palästina-Demos.

Die Berliner Polizei hat am Donnerstagabend mit einem massiven Aufgebot in Neukölln mehrere Versammlungsverbote durchgesetzt. Zuvor hatte die Versammlungsbehörde acht geplante israelfeindliche Versammlungen untersagt. Die Polizei begründet ihre Verbote unter anderem mit ihrer Gefahrenprognose: So bestünde die unmittelbare Gefahr, dass es bei den Versammlungen zu volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichungen und Gewalttätigkeiten kommt. Auch in anderen deutschen Städten wurden Demonstrationen auf einer ähnlichen Grundlage untersagt.

Burkard Dregger (CDU): Verbote haben vor Gericht Bestand

Für den Innenexperten der Berliner CDU-Fraktion, Burkard Dregger, ist die Lage eindeutig: „Ganz einfach: Gewalttätige Demonstrationen sind zu verbieten. Und diese Verbote halten auch vor Gericht.“ Der Verfassungsrechtler Michael Wrase hält derartige Verbote jedoch zumindest für problematisch. Wrase, der an der Universität Hildesheim öffentliches Recht lehrt, sagte im Gespräch mit dem Mediendienst Integration, dass Eingriffe in die Versammlungsfreiheit nur zulässig seien, „wenn von der Versammlung selbst eine unmittelbare Gefährdung für die öffentliche Ordnung, für die öffentliche Sicherheit, ausgeht“.



Dies sei jedoch nur der Fall, wenn strafbare Handlungen zu erwarten seien, „aber nicht nur von Einzelnen auf der Versammlung, sondern eben meinetwegen von einer Mehrheit oder ausgehend vom Veranstalter“. Die Argumentation, wonach die Konfliktlage auf Berlins Straßen so aufgeladen sei, dass es bei jeder Versammlung zu Straftaten kommt, greift laut Wrase zu kurz.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Niklas Schrader (Linke): Generelle Verbote sorgen für Sprach- und Hilflosigkeit

Ähnlich beurteilt der innenpolitische Sprecher der Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus in Berlin, Niklas Schrader, die Lage: „Sicherheitsbehörden müssen differenzieren, auch wenn es eine große Herausforderung ist: Israelhass und antisemitischer Gewalt ist konsequent zu begegnen, dauerhaft alles zu verbieten und zu unterbinden, wo Palästina draufsteht, ist aber weder rechtsstaatlich noch angebracht.“ Generelle Verbote würden laut Schrader die „Sprach- und Hilflosigkeit bei jenen erzeugen, die einfach nur ihrer Angehörigen gedenken oder für Frieden demonstrieren wollen.“

Doch wie steht es um die politischen Partizipationsmöglichkeiten von Ausländern in Deutschland – was ist erlaubt, was ist verboten? Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki (FDP), sorgte mit einem drastischen Hinweis auf die Möglichkeiten des Aufenthaltsrechts für Aufmerksamkeit. In einem Gastbeitrag für den Focus schreibt Kubicki: „Unsere Verfassung bietet jedoch die Möglichkeit, dass die Staatsmacht bei diesen Demonstrationen wieder Boden unter die Füße bekommt.“

Wolfgang Kubicki (FDP): Ausländer können von politischer Betätigung ausgeschlossen werden

Kubicki verweist darauf, dass die grundgesetzlich geschützte Versammlungsfreiheit ein Deutschengrundrecht sei und Ausländer sich nicht grundsätzlich darauf berufen können. Laut Kubicki sei es möglich, dass „nicht wenige der Pro-Hamas-Versammlungsteilnehmer gar keinen deutschen Pass haben“. Und weiter: „Ausländer können in Deutschland sogar gänzlich von politischer Betätigung ausgeschlossen werden, wie es bereits im Aufenthaltsgesetz geregelt ist.“

Kubickis Vorstoß sorgt bei der sicherheitspolitischen Sprecherin der Berliner Grünen-Fraktion, Gollaleh Ahmadi, für Entrüstung: „Durch Stimmungsmache mit verfassungswidrigen Vorschlägen leistet Herr Kubicki keinen Beitrag zur Deeskalation.“ Für Ahmadi ist die Versammlungsfreiheit ein hohes Gut. „Pauschale Einschränkungen verbietet das Grundgesetz. Wo Antisemitismus propagiert und Terror verherrlicht wird, ist eine klare Grenze. Dann werden Demos untersagt, unterbunden oder aufgelöst. Dem kommt die Polizei konsequent nach.“

Bisher gibt es nur wenige Klagen gegen die Verbote von israelfeindlichen Demonstrationen. Anders als Rechtsextremisten deutscher Provenienz scheuen Hamas-Sympathisanten oft den Rechtsweg. Unabhängig von der Rechtslage werden auch in der kommenden Woche in Berlin zahlreiche Demonstrationen und Protestaktionen im Zusammenhang mit der militärischen Auseinandersetzung von Israel mit der Hamas erwartet – für die Berliner Polizei bleibt damit keine Atempause.