Dass hier heute eine Demonstration stattfinden soll, sieht man sofort an den rund 20 Polizeitransportern, die am Samstag auf dem Oranienplatz geparkt haben. Es ist noch vor 16 Uhr, als sich immer mehr Menschen versammeln, mit palästinensischen Flaggen und Schals. Sie halten Plakate hoch, auf denen beispielsweise steht: „Alle Menschen sind gleich, aber einige sind gleicher als andere.“ Oder auch: „Was für die Ukraine nicht in Ordnung ist, ist für Palästina seit 75 Jahren nicht in Ordnung“.



Berlin schaut in diesen Stunden gebannt nach Kreuzberg. Die Frage ist, ob es bei der Pro-Palästina-Demo wieder zu Krawallen kommen wird, wie erst vor wenigen Tagen in Neukölln. Barrikaden brannten, es gab Verletzte. Mit welchen Absichten sind die Menschen nach Kreuzberg gekommen?

Amerikanischer Jude in Berlin

„Ich unterstütze die Palästinenser, weil sie das Recht auf eine freie Gesellschaft, auf ein eigenes Land haben“, sagt Samuel. Er hat einen langen Bart, trägt eine schlichte Brille und hält in der rechten Hand eine Zigarette. Doch das Auffälligste an seinem Äußeren ist das Basecap auf seinem Kopf, in Farben der palästinensischen Flagge. Er ist amerikanischer Jude, sagt er, er habe Vorfahren im Holocaust verloren. Und dennoch will er sich heute hier in Berlin-Kreuzberg für die Rechte der Palästinenser einsetzen.

„Es ist nicht nur gerecht, es ist meine Pflicht, für die palästinensische Migration einzustehen“, sagt Samuel, der nach eigener Auskunft seit zwölf Jahren in Berlin lebt. Es gebe zwar eine gemeinsame Geschichte des Dramas zwischen den Völkern, wichtiger als dieses Drama aber sei der Sinn für Gerechtigkeit. „Die Welt muss mit den Palästinensern zusammenhalten.“ Er geht sogar noch weiter: „Ich bin gegen den israelischen Staat.“

Die Demonstration verläuft friedlich, die Menschen rufen immer wieder laut im Chor: „Free, free Palestine.“ Volkmar Otto/Berliner Zeitung

Berlin: Die Demo am Oranienplatz startet später als geplant

Über ein Mikrofon sagt eine Frau gegen 16 Uhr: „Bitte geht langsam und friedlich hinter dem Lautsprecher her!“ Die angekündigte und genehmigte Demonstration „Decolonize! Against oppression globally!“ soll nun starten können. Die Menschen, die sich hier zum gemeinsamen Protest versammelt haben, wollen sich offensichtlich für die Palästinenser, für die Menschen in Gaza aussprechen. Sie rufen laut: „Free, free Palestine“. Gerade wollen die Demonstranten die Oranienstraße hochlaufen, als die Frau mit dem Mikrofon sagt: „Die Polizei hat uns gestoppt, wir müssen nur fünf Minuten warten, entschuldigt bitte.“

Aus den fünf Minuten wird eine halbe Stunde. Auf Anfrage der Berliner Zeitung bei der Polizei sagt eine Sprecherin: „Aufgrund eines Auflagenverstoßes verzögert sich der Start der Demonstration.“ Genauere Informationen gebe es nicht. Während die Teilnehmer der Demo geduldig darauf warten, dass es losgeht, rufen sie immer wieder: „Viva viva Palestina“ und „Free, free Gaza“. Die Menge applaudiert. Es ist eine bunte Mischung aus arabischen Menschen und anderen Gruppen, die sich heute hier versammelt hat. Die Demonstranten skandieren: „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Heimat klaut“. Dann, gegen 16.30 Uhr, startet die Kundgebung – es geht in Richtung Hermannplatz in Neukölln.

Die Demonstranten halten Plakate in die Höhe, auf den meisten steht: „Stop the Genocide!“ Volkmar Otto/Berliner Zeitung

„Wir werden Gaza zu einer Insel aus Ruinen machen“, steht bei der Demonstration am 21. Oktober 2023 auf mehreren Plakaten, die Israels Premierminister Benjamin Netanjahu zitieren. Volkmar Otto/Berliner Zeitung

Demonstrant: Israel reagiert falsch auf den Hamas-Terror

„Der Zionismus ist eine rassistische Ideologie“, sagt Demonstrant Samuel, der jüdische Amerikaner. Die israelische Reaktion auf den Hamas-Terrorangriff vor 15 Tagen sei falsch. „Die Geschichte begann nicht am 7. Oktober, sie begann vor 75 Jahren, als im Jahr 1948 rund 800.000 Palästinenser aus ihrer Heimat vertrieben wurden“, so Samuel. Die Palästinenser hätten ein Recht auf ein Heimatland, würden aber als unmündige Wesen in ihrem Geburtsland leben. „Sie haben sich diesen Konflikt nicht ausgesucht, er wurde ihnen aufgezwungen.“

Auch der Palästinenser Mohammed, der seit einigen Jahren in Deutschland lebt, sagt, dass die Palästinenser kein Problem mit den Israelis hätten. „Das Problem wird nicht von uns Menschen, sondern von der Siedlungspolitik gemacht.“ Der 50-Jährige ist Architekt, lebt in Frankfurt und besucht seinen Cousin in Berlin. Spontan hätten sie sich entschieden, an der Demo teilzunehmen. Er würde sich wünschen, dass die Palästinenser einen eigenen Staat und eine Chance auf ein besseres Leben bekämen, sagt er. „Ich glaube, Menschen können immer zusammenleben – egal, woher sie kommen“. Er hoffe auf eine friedliche Lösung, damit sich Palästinenser und Israelis frei bewegen könnten – über beide Regionen hinweg.

Polizei Berlin: „Volksverhetzende Sprüche“ nicht tolerierbar

Jetzt ruft wieder die Frau mit dem Mikrofon: „Was sagen wir, wenn Palästina besetzt ist?“ Die Menge antwortet mit Sprechchören: „Free, free Palestine“. Die Kundgebung zieht die Oranienstraße entlang, bis sie gegen 16.50 Uhr plötzlich zum Stehen kommt. Die Polizei macht eine Durchsage: Der vorderste Wagen der Demo sei wegen „volksverhetzender Sprüche“ geschlossen worden. Nach Anfrage bei der Polizei-Pressestelle bestätigt eine Sprecherin, dass der Lautsprecherwagen wegen Auflagenverstößen aus der Kundgebung genommen worden sei. Es habe in arabischer Sprache einen Ausruf mit gewaltverherrlichendem Inhalt gegeben, heißt es weiter. Um welchen Satz es genau dabei ging, wird nicht mitgeteilt. Gegen 17 Uhr dürfen die Pro-Palästina-Demonstranten dann weiterziehen – jetzt ohne ihren Lautsprecherwagen.

Dass diese Demonstration – anders als geplante Kundgebungen wie beispielsweise am Brandenburger Tor und am Alexanderplatz – nicht abgesagt wurde, liegt laut Polizei an einer Einzelfallentscheidung. Jede Anmeldung werde individuell bewertet. Gehe es um Aufrufe zum Frieden oder um das Gedenken für Todesopfer auf palästinensischer Seite, gebe es keine Gründe, die Versammlungsfreiheit zu beschränken.

Die Polizei schließt den vordersten Wagen der Demonstration aufgrund „volksverhetzender Sprüche“ aus. Volkmar Otto/Berliner Zeitung

Jüdische Israelin auf der Demo: „Ich habe Angst vor Israelis“

Nachdem die Polizei eine Kette gebildet und so den Lautsprecherwagen aus der Demonstration genommen hat, ziehen die Teilnehmer weiter. Unter ihnen ist auch Eliana Ben David. Sie hält ein Schild mit der Aufschrift „Als Jüdin und Israeli: Stoppt den Massenmord in Gaza“ in die Höhe. Sie lebt seit 2017 in Berlin, sagt sie, und wolle als jüdische Israelin die Palästinenser unterstützen. Dabei hat sich für viele jüdische Mitbürger die Sicherheitslage in Berlin dramatisch verschärft. Jüdische Menschen melden, Angst zu haben, auf die Straße zu gehen oder in der Öffentlichkeit den Davidstern sichtbar zu tragen. Als man aber Ben David fragt, ob sie denn keine Angst habe, auf eine pro-palästinensische Demonstration zu gehen, antwortet sie: „Ich habe Angst vor Israelis.“ Andere Israelis fänden ihre Einstellung „unerträglich“. Aber Gaza sei nicht gleichbedeutend mit Hamas-Terror, die 2,3 Millionen Palästinenser seien nicht die Hamas, so die Hörfunk-Journalistin.

Die Demonstration stoppt erneut am Kottbusser Damm, Ecke Boppstraße. Die Teilnehmer jubeln Anwohnern zu, die sich mit Flaggen solidarisch zeigen. Ahmed, der aus Syrien kommt, aber, wie er sagt, seit zwölf Jahren in Berlin lebt, verteilt Zettel, auf denen steht: „Stress mit der Polizei? Hier einige Hinweise zum Umgang mit den Cops!“ Auch der Reporterin der Berliner Zeitung drückt er ein solches Papierstück in die Hand. Was hat es damit auf sich? „Hier stehen Freiwillige drauf, an die man sich wenden kann, wenn es zum Beispiel zu einer Festnahme kommt“, sagt er. An Demonstrationen habe er vergangene Woche teilnehmen wollen, doch diese seien kurzfristig verboten worden. Am Potsdamer Platz habe es vor gut einer Woche Stress gegeben. „Die Polizei war ekelhaft“, sagt Ahmed.

Die Polizei ist bei der Demonstration, die am Samstag vom Oranienplatz Richtung Hermannplatz verläuft, mit vielen Einsatzkräften vertreten. Volkmar Otto/Berliner Zeitung

Demonstrant aus Syrien: „Lasst die Menschen leben“

Die aktuellen Kundgebungen in Berlin seien nicht antisemitisch und richteten sich nicht gegen Juden, betont Ahmed. Es gehe nicht grundsätzlich gegen Israel, sondern gegen die Politik, die dort gemacht werde. Er sagt: „Gaza ist ein Gefängnis und dagegen sind wir. Wir setzen uns für die Menschrechte ein.“ Und weiter: „Lasst die Menschen leben.“

Die Demonstration an diesem Samstag endet friedlich am Hermannplatz. Ohne Ermahnungen verstreuen sich die Teilnehmer in verschiedene Richtungen. Und so leert sich allmählich die Straße. Die ein oder andere palästinensische Flagge bleibt am Boden liegen. Ihre Protestschilder nehmen die Demonstranten wieder mit nach Hause. Dieses Mal ist es friedlich geblieben. Bei vergangenen Spontan-Demonstrationen in Neukölln ist es zu vereinzelten Gewaltausbrüchen gekommen.



