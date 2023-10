Der Tag der Deutschen Einheit ist vorbei – und doch wird die Diskussion über den Stand der Einheit, die Unterschiede zwischen Ost und West, die Gründe für das Erstarken der AfD und für Rassismus und Antisemitismus in Deutschland nicht aufhören. Wer könnte für diese Art von Diskussion als Gesprächspartner nicht besser geeignet sein als Bodo Ramelow, der Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, und Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden? Wir haben mit den beiden Persönlichkeiten gesprochen.

Herr Schuster, Herr Ramelow, in Thüringen, Sachsen und Brandenburg wird im nächsten Jahr gewählt, in allen drei Bundesländern ist die AfD in den Umfragen die stärkste Partei. Wie sehr ängstigt Sie das? Ist das ein Grund, die Koffer zu packen?



JOSEF SCHUSTER: Angst ist nie ein guter Ratgeber. Aber es besorgt mich schon sehr. Ein Grund, die Koffer zu packen, ist es nicht. Aber die Koffer waren auf dem Dachboden verstaut. Zunehmend guckt man schon wieder, wo man sie hingestellt hat, um sie griffbereit zu haben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ist das auch ein Gefühl, von dem die Mitglieder der Jüdischen Gemeinden berichten?



SCHUSTER: Definitiv ja. Und zwar nicht nur aus den Gemeinden in den neuen Bundesländern, sondern auch aus den Gemeinden in Westdeutschland.



BODO RAMELOW: Aus der Perspektive von Jüdinnen und Juden ist das noch mal etwas ganz Besonderes. Aber auch meine Gattin, die Italienerin ist, fühlt sich manchmal unwohl. Aber weggehen? Etwa zu Frau Meloni nach Italien? Das ist ja auch keine Lösung. Zumal es kein Thüringer und auch kein deutsches Phänomen ist. Wir sehen in ganz Europa, dass Antisemitismus, aber auch anti-muslimische Ressentiments, Rassismus und gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit weit verbreitet sind. Trotzdem werden wir uns in Deutschland damit auseinandersetzen müssen. Darüber, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Das nur auf Ostdeutschland zu reduzieren, ist zu einfach. Dann gruselt man sich wieder ein bisschen im Westen, aber geht den Problemen nicht nach.

So wie nach der Landratswahl in Sonneberg in Ihrem Bundesland.



RAMELOW: Ich habe mich besonders über die Kommunikation in diesem Fall geärgert. Aber eine Landratswahl führt nicht zum Weltuntergang, und auch die Mauer muss deshalb nicht wieder aufgebaut werden. Hier hätten der Blick auf den Kandidaten, was er so versprochen hat und woher der Unmut im Osten so kommt, gutgetan. Man muss mit den Menschen sprechen und ihnen auch zuhören.



SCHUSTER: Ich gebe Herrn Ramelow recht, das Thema AfD ist nicht rein auf Ostdeutschland bezogen. Aber wir müssen feststellen, dass es der AfD in den neuen Bundesländern gelingt, einen höheren Stimmenanteil zu erzielen als im Westen. Ich sehe da einen Zusammenhang mit einer gewissen Unzufriedenheit. Die Menschen gingen nach der Einheit mit verständlicherweise großen Erwartungen in das neue Kapitel Gesamtdeutschland hinein, und etliche sehen sich enttäuscht. Nicht nur im Osten. Aber ich glaube, diese Enttäuschung im Osten bietet die Möglichkeit für eine populistische Partei, diese Unzufriedenheit auszunutzen. Darüber hinaus ist zu beobachten, dass es mit der Zeit nicht beim Protest bleibt, sondern dass völkische Ideologie und Desinformationskampagnen bei immer mehr Menschen auf Anklang stoßen.

Bodo Ramelow in der Staatskanzlei Erfurt Markus Wächter/Berliner Zeitung

Sie halten das Erstarken der AfD also nicht für ein ostdeutsches Phänomen?



SCHUSTER: Es ist sicherlich ausgeprägter in Ostdeutschland, aber kein ostdeutsches Phänomen. Wenn ich mir Umfragen und Wahlprognosen in meinem Heimatbundesland anschaue, in Bayern, dann steht die AfD bei 13 Prozent. Das ist jeder achte Wahlberechtigte.

Hat der Antisemitismus im Osten eine andere Ausprägung als im Westen?



SCHUSTER: Wir müssen erst einmal die Formen des Antisemitismus unterscheiden. Man kann nicht einfach von „dem“ Antisemitismus sprechen. Wir haben einen Antisemitismus von der politisch rechten Seite, einen von der linken Seite und einen muslimisch geprägten wie israelbezogenen Antisemitismus, das vermischt sich manchmal auch. Den rechtsextremen Antisemitismus sehe ich als den gefährlichsten an. Und der scheint mir im Osten etwas stärker ausgeprägt zu sein als im Westen.

Herr Ramelow, wie viel Antisemitismus beobachten Sie in Thüringen?



RAMELOW: Jüdische Grabsteine, die mit Schweineblut beschmiert werden, antisemitische Äußerungen, das Ausgrenzen von Menschen, so etwas erleben wir leider regelmäßig. Der Antisemitismus hier kommt eher von rechts.

Wie groß ist die jüdische Gemeinde in Thüringen?



RAMELOW: Am Ende der DDR bestand sie noch aus 16 Personen. Dann stieg die Zahl der Mitglieder auf 1000. Jetzt sind es etwa 800. Die Gemeinde ist gealtert, aber engagiert. Reinhard Schramm, der Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen ist, mahnt uns alle immer wieder: „Wir sind darauf angewiesen, dass ihr in der Mehrheitsgesellschaft uns, die Minderheit, als Sensoren wahrnehmt.“ Genau das versuche ich zu praktizieren. Ich bin mit Josef Schuster zusammen Schirmherr des jüdisch-interkulturellen Achava-Festivals, das seit neun Jahren in Thüringen stattfindet, das dritte jüdische Festival, das wir jetzt haben. Dort wird jüdische Musik gespielt. Das ist keine Ablenkung von den Problemen. Es ist eine aktive Sichtbarmachung jüdischen Lebens.

Verändert sich dadurch etwas?



RAMELOW: Gerade sind die jüdischen Stätten des Mittelalters in Erfurt zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt worden. Das ist ein Riesenerfolg, darin stecken 15 Jahre gemeinsame Arbeit. Wir haben das Themenjahr zu 900 Jahren jüdischen Lebens in Thüringen. Aber im Alltag bleiben Herausforderungen. Auch weil wir eine Mehrheitsgesellschaft haben, die mit Religion nicht so viel am Hut hat. Ich bin evangelischer Christ, ich gehöre hier auch eher zur Minderheit. Das ist typisch ostdeutsch.

Sie halten die Abwesenheit von Religion für ein Problem?



RAMELOW: Das würde ich so nicht sagen. Mir geht es um die Frage: Hat man Kenntnis, was Religion bedeutet, fühlt man sich selbst im religiösen Kontext aufgehoben? Wir Christen setzen uns mittlerweile mit Naziglocken in Kirchtürmen auseinander oder mit der Geschichte des „Entjudungsinstituts“ der evangelischen Kirche in Eisenach. Endlich, muss man sagen, ist das meine Kirche angegangen. Und es bleibt noch viel zu tun. Als die jüdische Landesgemeinde die dritte Thora von der katholischen und der evangelischen Kirche geschenkt bekommen hat, sind wir gemeinsam durch die Stadt gefahren, der Rabbi hat sie mit Stolz gezeigt. Aber mir haben auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde gesagt: Wir fahren nicht mit, wir wollen nicht erkennbar sein als Juden.

Sind Menschen, die nicht religiös sind, anfälliger für Antisemitismus?



RAMELOW: Das glaube ich nicht. Ich kenne genügend Christen, die anfällig sind. Wir haben in Thüringen auch eine starke anti-muslimische Stimmung. Bei mir in der Nachbarschaft gibt es den ersten Neubau einer Moschee in Erfurt. Ich habe ständig Flugblätter gegen die Ahmadiyya-Gemeinde im Briefkasten. Aber ich erlebe, dass Juden und Muslime zusammenstehen in Thüringen, und nicht zulassen, dass man Menschen anspuckt und angreift.



SCHUSTER: Meine Erfahrung ist, dass Menschen christlichen Glaubens heute besser gegen Antisemitismus gefeit sind, auch wenn das per se keine Immunisierung ist. Das war nicht immer so.

Die AfD behauptet, sie setze sich für Israel und für Juden ein – und die Muslime, die nach Deutschland kommen, bedrohten die Juden. Wie begegnen Sie dieser Strategie?



SCHUSTER: Weder der Islam noch die muslimische Kultur ist zwangsläufig antisemitisch. Es handelt sich um ein radikales Milieu, das leider sehr lautstark und bedrohlich auftritt und oftmals insbesondere auf muslimisch geprägte postmigrantische Jugendliche großen Einfluss ausübt. Wenn wir das ohne Scheuklappen feststellen, dann geht die Rechnung der AfD nicht auf. Es bleibt der offensichtliche Versuch, sich angeblich zu Gunsten von Juden gegen Muslime zu richten. Wenn es passender wäre, würde man noch viel lieber offener gegen Juden hetzen. Die radikalen Positionen der Partei in Bezug auf die Erinnerungskultur sind hier doch entlarvend.

RAMELOW: Der anti-israelische Antisemitismus ist auch in linken Kreisen verbreitet. Das heißt jetzt aber nicht, dass jeder Linke gegen Israel ist.



SCHUSTER: Ich kenne mindestens zwei Mandatsträger der Linken, bei denen das definitiv nicht zutrifft. Mit einem rede ich gerade. Die andere ist Petra Pau, die Bundestagsvizepräsidentin.



RAMELOW: Wir setzen uns da nicht nur in der Partei, sondern im linken Spektrum insgesamt auseinander. Ich erlebe immer wieder, dass dort vom Genozid an den Palästinensern oder von südafrikanischer Apartheid in Israel gesprochen wird. Man darf aber als Linker nicht vom Holocaust reden und zum Existenzrecht Israels schweigen. Da gilt der Satz meines Freundes Reinhard Schramm, der sagt: „Ihr könnt von Israel halten, was ihr wollt, aber für mich als Juden ist das Land eine Überlebensgarantie.“ Ich habe davor einen tiefen Respekt.

Stehen Sie in Ihrer eigenen Partei mit dieser Position in der Kritik?



RAMELOW: Da bin ich es, der kritisiert. Denn an dieser Position hat sich nichts geändert. Schon in meiner Zeit als Bundestagsabgeordneter habe ich zusammen mit Petra Pau darauf geachtet, keine T-Shirts zu akzeptieren mit Karten, auf denen Israel nicht existiert.

Zu den Personen Josef Schuster, geboren1954 in Haifa, ist Arzt und seit 2014 Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Zugleich ist Schuster Vizepräsident des World Jewish Congress und des European Jewish Congress. Bodo Ramelow, geboren 1956 in Osterholz-Scharnbeck in Niedersachsen, ist gelernter Kaufmann, Gewerkschafter und Politiker (Die Linke). Er ist, mit einer kurzen Unterbrechung , seit 2014 Ministerpräsident von Thüringen.

Welche Gründe sehen Sie für den Aufstieg der AfD in den letzten Wochen? Die Inflation, den Streit um den Ukraine-Krieg, den Unmut über die Ampel?



SCHUSTER: In dem, was wir in den letzten Monaten erlebt haben. Da denke ich noch mal an die Anfänge des Heizungsgesetzes. Nichts gegen Herrn Habeck, aber dieses Gesetz war plötzlich auf dem Tisch und hat jeden betroffen. Habe ich ein Häuschen, sollte ich meine Heizung in kurzer Frist auswechseln, wohne ich zur Miete, hat mein Vermieter das Problem und die Miete wird steigen. So sah es zunächst aus. Die Heizkosten schnellten unabhängig davon in die Höhe. Dazu die Inflation. Ich glaube schon, dass das vielen Menschen Existenzangst bereitet hat. Das führt dazu, dass Menschen zu Parteien wechseln, die scheinbar einfache Lösungen anbieten. Ich habe im Bundestag auch wenig Konstruktives von der Opposition gehört.

Josef Schuster gestikuliert während eines Interviews in Berlin Paulus Ponizak/Berliner Zeitung

RAMELOW: Ich habe es auch so erlebt, eine brutale Emotionalisierung der Debatte. Regelrecht Angst war auf einmal spürbar: Morgen kommt der Habeck und baut meine Heizung aus. Völlig absurd! Und statt in Sachlichkeit hat sich das Ganze inzwischen in Hysterie und Hass gewandelt, wie ich es noch nicht erlebt habe. Da finden Argumente schwer Gehör. Dabei ist doch eines sehr deutlich: Wir müssen aus der fossilen Energie raus, wenn wir die Pariser Klimaschutzziele einhalten wollen. Und beim Thema Heizen hätte übrigens gerade von Ostdeutschland aus viel Vernünftiges in die Debatte eingebracht werden können.

Wie hätte eine ostdeutsche Heizdebatte ausgesehen?



RAMELOW: In Ostdeutschland sind schon jetzt 40 Prozent der Wohnungen und Häuser an Fernwärmenetze angeschlossen. Das ist der höchste Wert in ganz Europa. Wir hätten sagen können: Lasst uns für CO2-Neutralität beim Heizen über die Energiequellen sprechen, die in die Fernwärme eingehen. Und dann wären unsere ersten Ansprechpartner nicht die Eigenheimbesitzer, sondern die Stadtwerke gewesen. Das habe ich der Bundesregierung versucht zu erklären. Warum fangen wir nicht bei den Möglichkeiten an, die wir als Staat selbst haben? Stattdessen wurde die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt.

Hätte das gerade im Osten gegen die AfD geholfen?



RAMELOW: Wir haben im Osten zehn Prozentpunkte höhere Umfrageergebnisse für die AfD. Da spielt die Frage, wie geht der Westen mit uns um, massiv eine Rolle. Wenn ich Montagsdemonstrationen bei uns in Thüringen sehe, dann laufen da Menschen mit der russischen Fahne und der Picasso-Friedenstaube nebeneinander. Pro Russland zu sein, hat sich zum Zeichen einer anti-westlichen Haltung entwickelt. Nach dem Motto: Von denen aus dem Westen lassen wir uns nichts mehr sagen. Das bedient Herr Höcke, der behauptet, dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen. Aber der war 17, als die Menschen in der DDR auf die Straße gegangen sind, und lebte im Westen!

Sie haben das Heizungsgesetz erwähnt. Polarisiert vor allem die Politik der Grünen?



RAMELOW: Es geht um die Kommunikation. Als der Gesetzentwurf bekannt wurde, hatte Habeck mit seinem Staatssekretär Graichen zu tun, hat ihn verteidigt, und am Ende weder den Entwurf noch Graichen rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen. Das war ein Problem. Aber grundsätzlicher, denn das gilt auch für Karl Lauterbach und die Krankenhausreform: Ostdeutschland hätte etwas in den gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland einzubringen. Eine andere Form der medizinischen Versorgung, die die Menschen hier alle kennen. Mit Polikliniken oder mobiler Gemeindeschwester auf dem Land. Hier gibt es Erfahrungen, die für ganz Deutschland hilfreich sein können. Das wäre mehr als grüner Pfeil und Sandmännchen und verächtliches Reden über Menschen aus dem Osten.

Inwiefern sind die Medien mitverantwortlich für die gegenwärtige Stimmung?



RAMELOW: Ich kann mich am allgemeinen Presse-Bashing genauso wenig beteiligen wie am allgemeinen Ossi-Bashing. Wir leben in einer Zeit, in der über Telegram-Kanäle und WhatsApp-Gruppen wesentlich mehr angerichtet wird als alles, was ein Chefredakteur vermag. Da wird jeden Tag jede Menge Gift verspritzt. Auch was Elon Musk seit der Übernahme von Twitter macht, ist gefährlich. X, wie es jetzt heißt, hat mit der Plattform, die ich als Nachrichtenkanal geschätzt habe, nichts mehr zu tun. Ich merke, wie viel Hass ich da an den Hals kriege. Ich müsste nur „koschere Bratwurst“ schreiben und würde garantiert 5000 hasserfüllte Reaktionen bekommen. Und zu den alten Medien vielleicht so viel: Statt immer nur zu schreiben, dass im Osten alle doof sind, lade ich gerne ein, mehr darüber zu berichten, was im Osten stark ist, wie viele Weltmarktführer wir haben, die in die EU liefern. So könnte man auch Herrn Höcke stellen, der Deutschland ja aus der EU lösen möchte. Denn Thüringen ohne Europa, das wäre für uns sofort ein Problem.

Wie sehen Sie die Rolle der Medien, Herr Schuster?



SCHUSTER: Sicherlich sind die sogenannten sozialen Netzwerke problematischer als Print und digitale Presse. Ein Problem, was ich in unserer vielfältigen Medienlandschaft sehe, ist der Druck, möglichst exklusiv und spektakulär zu berichten, manchmal auch aktivistisch. Dann springt man über jedes Stöckchen, das einem die AfD hinhält.

Es gab den Ansatz: Wir reden nicht mit der AfD, laden ihre Vertreter nicht ein. Ist das gescheitert?



RAMELOW: Ich nehme wahr, dass sie überall sitzen und auf den ersten Seiten sind. Die Frage ist doch, wie man berichtet. Besser wäre doch, mehr die Strategien und Thesen der AfD zu hinterfragen. Alice Weidel im Sommerinterview, das kann man machen, sie sitzt im Bundestag. Aber ich erwarte, dass derjenige, der sie interviewt, nachfragt, wenn sie über das Ende des Zweiten Weltkriegs spricht und sagt, da gebe es nichts zu feiern. Wie denn jetzt? Hätten die Nationalsozialisten weitermachen sollen?

In Umfragen sieht man, dass eine Partei von Sahra Wagenknecht im Osten sehr erfolgreich sein könnte, zu Ungunsten der AfD. Könnte die Parteigründung in der jetzigen Situation helfen?



SCHUSTER: Die Gründung einer Partei mit dem Ziel, die AfD zu schwächen – da bin ich mir nicht sicher. Es kann schon sein, dass die AfD Stimmen einbüßen würde. Aber politisch würde das doch kaum einen Unterschied machen. Wenn eine neue Partei von Sahra Wagenknecht der AfD Stimmen wegnimmt, hätte ich eher die Sorge, dass es eine Partei ist, die sich inhaltlich in vielem der AfD annähert. Vielleicht sogar in Koalitionen mit ihr geht.



RAMELOW: Ich bekomme die W-Frage ja inzwischen jeden Tag gestellt. Frau Wagenknecht ist in Jena geboren, sie ist eine Thüringerin, wenn sie wollte, dass wir eine starke Kraft gegen Antisemitismus sind, könnte sie mich unterstützen und gern mit mir zusammen kandidieren. Sie ist Mitglied meiner Partei. Aber sie muss sich endlich überlegen, was sie eigentlich will, und sich endlich mal entscheiden. Wenn sie ihre eigene Partei gründen will, dann soll sie es tun, aber sie soll aufhören, uns ständig ein Bein zu stellen.

Sehen Sie in Frau Wagenknecht eine Gefahr für die Demokratie?



RAMELOW: Ich weiß nicht, wie Sie auf diese Idee kommen. Aber mir macht in Thüringen etwas anderes deutlich mehr Sorgen. Dass ein Hans-Georg Maaßen, der mich mit einem kambodschanischen Massenmörder verglichen hat, hier rumläuft und versucht, ein Wahlbündnis zu schmieden, das eine Schnittstelle zur AfD werden soll. Als Mitglied in der Südthüringer CDU schmiedet er dafür eine Allianz mit einer ehemaligen Landtagsabgeordneten der FDP und den Freien Wählern.

Nach den Wahlen im Osten im nächsten Jahr könnte Ihre Erfahrung mit einer Minderheitsregierung wertvoll werden. Ist das eine tragfähige Option?



RAMELOW: Ich habe nie eine Minderheitsregierung angestrebt. Ich halte sie auch für kein Schreckgespenst, aber für wenig belastbar, wenn die Gefahren, über die wir geredet haben, deutlich größer werden. Andererseits haben wir in Thüringen auch in der Minderheitsregierung alle Haushalte hinbekommen, alle Beschlüsse gefasst, unsere Bundesaufgaben und europäischen Hausaufgaben gemacht. Es ist nicht leicht, aber möglich.

Wie blicken Sie beide in das Jahr 2024, das Wahljahr im Osten?



SCHUSTER: Im Moment mit einer großen Sorge. Wir brauchen auch eine Debatte darüber, was die Brandmauer bedeutet. Eine Regierungsbeteiligung der AfD wäre ein fatales Signal. Dann müsste man sich wirklich ernsthaft Gedanken machen, ob man den Koffer nicht vom Dachboden holen sollte.



RAMELOW: Und ich werde mit erhobenem Haupt und fröhlichem Gesicht in den bevorstehenden Wahlkampf ziehen, auch weil ich möchte, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland ihren Koffer auf dem Dachboden stehen lassen können.

Zur weiteren Info: Am 11.10.2023 ist die „Denkfabrik Schalom Aleikum“ beim Zentralrat der Juden in Erfurt zu Gast. Thema der Veranstaltung ist: „Glaubensspuren in hitziger Zeit. Zusammenhalt von Juden, Muslimen und Christen in Thüringen.“