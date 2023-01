Projekt mit Geflüchteten für die Pflege verlängert Brandenburg wird das Projekt zum Einsatz von Geflüchteten und Zugewanderten in Krankenhäusern und in der Pflege für zwei Jahre fortsetzen. Das Projekt „Natio... dpa

ARCHIV - Eine Pflegefachkraft legt in der ambulanten Pflege einen Kompressionsverband an. Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Potsdam -Brandenburg wird das Projekt zum Einsatz von Geflüchteten und Zugewanderten in Krankenhäusern und in der Pflege für zwei Jahre fortsetzen. Das Projekt „National Matching Brandenburg“, das 2016 als Modell gestartet sei, laufe erfolgreich und werde bis Ende 2024 verlängert, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam mit. Mit dem Programm soll dem Mangel an Fachkräften im Gesundheitswesen mit Hilfe von Flüchtlingen und Zuwanderern entgegengewirkt werden. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf der Anwerbung von Jugendlichen aus dem Kosovo.