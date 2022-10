Protest: Benzin vor iranischer Botschaft angezündet Auf dem Gehweg an der iranischen Botschaft in Berlin-Dahlem hat ein Mann vermutlich Benzin ausgeschüttet und angezündet. Wachleute der Polizei hielten den 43... dpa

Berlin -Auf dem Gehweg an der iranischen Botschaft in Berlin-Dahlem hat ein Mann vermutlich Benzin ausgeschüttet und angezündet. Wachleute der Polizei hielten den 43-jährigen Mann am Montagnachmittag fest, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei beschlagnahmte das Handy des Mannes, mit dem er die Tat gefilmt haben soll. Am Betonsockel des Zauns und einem Schild blieb Ruß zurück.