Protest in Berlin: 10.000 Teilnehmer bei AfD-Demonstration Die AfD ruft zur Demonstration in Berlin auf. In Zeiten von Inflation und explodierenden Energiepreisen versammeln sich deutlich mehr Teilnehmer als erwartet... dpa

ARCHIV - Demonstranten nehmen an einer Demonstration der AfD teil. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Angemeldet waren 4000, am Ende waren es mehr als doppelt so viele: Bei der Berliner AfD-Demonstration gegen die Politik der Bundesregierung sind nach Polizeiangaben am Samstag rund 10.000 Demonstranten auf die Straße gegangen. Die gleiche Größenordnung nannte ein Sprecher der Partei, die bundesweit zur Teilnahme aufgerufen hatte, um unter dem Motto „Energiesicherheit und Schutz vor Inflation - Unser Land zuerst“ gegen die Politik der Bundesregierung zu protestieren. Die AfD wirft ihr vor, für steigende Preise und hohe Energiekosten verantwortlich zu sein.