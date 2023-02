Protest: Sorge vor Verbreitung von Verschwörungsmythen Ein Bürger-Bündnis hat am Samstagabend in Falkensee westlich von Berlin gegen einen Auftritt eines Anhängers von Verschwörungsmythen in der Stadthalle protes... dpa

Falkensee -Ein Bürger-Bündnis hat am Samstagabend in Falkensee westlich von Berlin gegen einen Auftritt eines Anhängers von Verschwörungsmythen in der Stadthalle protestiert. Die Polizei war im Einsatz. Zu Störungen sei es nicht gekommen, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei. Der Protest richtete sich gegen eine Feier, zu der Friedemann Mack, der sich auch Mäckle nennt, aus Baden-Württemberg kam. Er ist im Nachrichtenkanal Telegram als Akteur der QAnon-Szene aktiv, die vor allem im Internet Verschwörungstheorien verbreitet.