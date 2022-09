Protest von Politikerinnen gegen Regime im Iran Politikerinnen und Schauspielerinnen haben am Mittwoch in Berlin gegen die Diktatur und die Unterdrückung von Frauen im Iran demonstriert. An der Kundgebung ... dpa

Die Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang (M) und Omid Nouripour vor dem Brandenburger Tor. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Politikerinnen und Schauspielerinnen haben am Mittwoch in Berlin gegen die Diktatur und die Unterdrückung von Frauen im Iran demonstriert. An der Kundgebung am Vormittag vor dem Brandenburger Tor nahmen unter anderem die Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour, die CSU-Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär und die iranischstämmige Schauspielerin Pegah Ferydoni teil. Sie zeigten grüne Schilder mit der mehrsprachigen Aufschrift „Frauen, Leben, Freiheit“. Mehr als 100 Menschen demonstrierten mit ihnen.