Proteste im Iran: Polizist greift Demonstrantin an den Po Ein Video zeigt, wie ein Polizist einer Demonstrantin bei einer Festnahme in Teheran an den Po fast. Die Behörden versuchten erst das Video als manipuliert d... dpa

ARCHIV - Frauen fliehen bei einem Protest in Teheran vor der Polizei. Uncredited/AP/dpa

Teheran -Die iranische Polizei ist in Erklärungsnot geraten, weil ein Polizist bei den landesweiten Protesten einer Frau an den Po gefasst hatte. Der Vorfall, den andere Demonstranten als Video aufgenommen und in sozialen Medien geteilt hatten, sorgte landesweit für Empörung. Die Polizei versuchte zunächst, das Video als von Regimegegnern manipulierte Aufnahme darzustellen, musste aber letztendlich den Vorfall zugeben. Der Fall werde nun untersucht, hieß es in einer Presseerklärung laut Medienangaben.