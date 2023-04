Proteste von Letzter Generation: Etwa 100 Beamte im Einsatz Wegen angekündigter Proteste der Klimagruppe Letzte Generation sind nach Angaben der Berliner Polizei rund 100 Beamte im Einsatz. Bisher seien noch keine Stö... dpa

PRODUKTION - Aktivisten der Klimagruppe "Letze Generation" stehen mit Bannern vor der FDP-Bundesgeschäftsstelle. Christoph Soeder/dpa

Berlin -Wegen angekündigter Proteste der Klimagruppe Letzte Generation sind nach Angaben der Berliner Polizei rund 100 Beamte im Einsatz. Bisher seien noch keine Störaktionen festgestellt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochvormittag. Nach Angaben der Gruppe planen bis zu 800 Aktivisten in den nächsten Tagen in der Hauptstadt zunächst Aktionen und Blockaden im Regierungsviertel. Am Mittwoch haben sich Aktivisten zunächst zum gemeinsamen Frühstück in der Kirche St. Thomas am Mariannenplatz in Kreuzberg getroffen.