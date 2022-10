Protestgruppe Letzte Generation kündigt weitere Aktionen an Die Klimaschutz-Protestgruppe Letzte Generation will ihre Blockadeaktionen oder sonstigen Störungen in der kommenden Woche ausweiten. Weil die Bundesregierun... dpa

ARCHIV - Ein Aktivist der Gruppe "Letzte Generation", der seine Hand festgeklebt hat, blockiert eine Kreuzung. Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Berlin -Die Klimaschutz-Protestgruppe Letzte Generation will ihre Blockadeaktionen oder sonstigen Störungen in der kommenden Woche ausweiten. Weil die Bundesregierung ihren Forderungen nach mehr Klimaschutz nicht nachkomme, „werden wir unseren friedlichen Widerstand in der nächsten Woche intensivieren“, kündigte die Gruppe am Samstag an. Was konkret geplant sei, wurde nicht mitgeteilt.