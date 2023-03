Prozess gegen Ex-NPD-Anwalt Horst Mahler unterbrochen Der Prozess gegen den ehemaligen NPD-Anwalt Horst Mahler wegen Volksverhetzung und Leugnung des Holocaust ist unterbrochen worden. Eine Begutachtung des 87-J... dpa

Potsdam -Der Prozess gegen den ehemaligen NPD-Anwalt Horst Mahler wegen Volksverhetzung und Leugnung des Holocaust ist unterbrochen worden. Eine Begutachtung des 87-Jährigen am Wochenende habe ergeben, dass der Angeklagte aus gesundheitlichen Gründen nicht verhandlungsfähig sei, sagte eine Gerichtssprecherin am Montag. Daher seien alle Verhandlungstermine in dieser Woche aufgehoben worden. Wann der Prozess fortgesetzt werden könne, sei ungewiss, sagte die Sprecherin. Der Prozess läuft seit Ende November.