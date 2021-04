Düsseldorf - Fußball-Vizeweltmeister Christoph Metzelder hat vor dem Amtsgericht Düsseldorf ein Teilgeständnis abgelegt. Der 40-Jährige räumte am Donnerstag die Weiterleitung von 18 kinder- und jugendpornografischen Dateien ein. Den Besitz von nahezu 300 Dateien wie angeklagt, gestand er nicht. „Ich akzeptiere die Strafe und bitte die Opfer sexueller Gewalt um Vergebung. Ich werde den Rest meines Lebens mit dieser Schuld als Teil der Gesellschaft leben müssen“, sagte Metzelder.

Gegen den ehemaligen Profifußballer hatte am Donnerstagmorgen ein Prozess um Kinderpornografie zunächst mit der Verlesung der Anklage begonnen. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, in 29 Fällen kinderpornografische Schriften verbreitet zu haben sowie in einem Fall kinder- und jugendpornografische Schriften besessen zu haben. Der Prozessauftakt war Metzelders erster öffentlicher Auftritt seit Bekanntwerden der Vorwürfe. Das Amtsgericht hatte für den Fall eines Geständnisses eine Haftstrafe zwischen zehn und zwölf Monaten auf Bewährung in Aussicht gestellt. Es hatte betont, dass der frühere Fußball-Nationalspieler bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens als unschuldig gilt.

Metzelder will alle öffentlichen Auszeichnungen zurückgeben

Über den Messengerdienst WhatsApp soll Metzelder laut Anklage im Zeitraum von Juli bis September 2019 einer Zeugin zehn Bildaufnahmen mit kinderpornografischem Inhalt geschickt haben. Einer weiteren Frau soll der 40-Jährige demnach auf demselben Weg 16 Bilder und zwei Videos mit kinderpornografischem Inhalt übersandt haben. Einer dritten Zeugin soll er der Anklage zufolge ein kinderpornografisches Bild zugeschickt haben. Auf einem bei Durchsuchungen beschlagnahmten Handy Metzelders wurden insgesamt 297 Dateien mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten gefunden. Die Staatsanwaltschaft nannte zum Prozessauftakt weitere Details. So soll der ehemalige Nationalspieler im August 2019 an unterschiedlichen Tagen Fotos verschickt haben, die den sexuellen Missbrauch von unter zehn Jahre alten Mädchen zeigen.

Vor Gericht kündigte der Fußball-Vizeweltmeister am Donnerstag zunächst an, alle öffentlichen Auszeichnungen wie den Landesverdienstorden NRW und das Bundesverdienstkreuz zurückzugeben. Dies werde er aus Respekt vor den jetzigen und künftigen Preisträgern tun, sagte Metzelder. Die Durchsuchung bezeichnete er als Zäsur, er lebe seitdem beruflich und privat zurückgezogen.

Metzelders Anwalt hat vorab ein Fehlverhalten seines Mandanten eingeräumt

Eine Woche vor Prozessbeginn hatte Metzelders Anwalt in einem Interview ein Fehlverhalten seines Mandanten eingeräumt, zugleich aber um Verständnis für den 40-Jährigen geworben. Der ehemalige Nationalspieler sei „über sich selbst erschrocken, dass es so etwas wie ein Doppelleben gibt“. Er sei derzeit in Therapie. Dies sei eine Hilfe, „sich bewusst zu machen, wie man selbst in seiner besonderen Situation mit bestimmten Fragen wie Sexualität oder Umgang mit Frauen umgegangen ist“, so der Kölner Rechtsanwalt.

Die Vorwürfe gegen Metzelder waren im September 2019 bekannt geworden. Die Staatsanwaltschaft wird in dem Prozess vermutlich ohne die Hauptbelastungszeugin auskommen müssen. Unklar ist auch, ob Metzelders Handy als Beweismittel verwertet werden kann.