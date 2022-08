Prozess gegen mutmaßlichen Holocaust-Leugner verschoben Ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Holocaust-Leugner ist am Dienstag am Amtsgericht Berlin-Tiergarten ausgesetzt worden, weil der Angeklagte nicht erschien... dpa

ARCHIV - Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Berlin -Ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Holocaust-Leugner ist am Dienstag am Amtsgericht Berlin-Tiergarten ausgesetzt worden, weil der Angeklagte nicht erschienen war. Es sei möglich, dass der 51-Jährige die Ladung zum Verhandlungstermin nicht erhalten habe, hieß es am Rande. Der Prozess soll nun am 8. November starten, teilte das Gericht mit.