Prozess gegen Sprecherin der Klimagruppe Letzte Generation

Berlin -Wegen einer Straßenblockade durch die Klimagruppe Letzte Generation in Berlin steht deren Mitgründerin und Sprecherin Carla Hinrichs vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Nötigung vor. Die 26-Jährige soll sich am 10. Februar 2022 an einer Blockadeaktion an der Autobahnausfahrt Spandauer Damm in Berlin beteiligt haben.