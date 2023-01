Prozess nach Anschlagsserie nur noch gegen einen Angeklagten Nachdem ein 39-Jähriger vom Hauptvorwurf der Brandstiftung freigesprochen worden ist, geht der Prozess nach rechtsextremen Anschlägen in Berlin-Neukölln gege... dpa

ARCHIV - Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Berlin -Nachdem ein 39-Jähriger vom Hauptvorwurf der Brandstiftung freigesprochen worden ist, geht der Prozess nach rechtsextremen Anschlägen in Berlin-Neukölln gegen einen mutmaßlichen Komplizen weiter. Am Mittwoch (9.30 Uhr) stehen dabei Betrugsvorwürfe gegen den 36-Jährigen im Fokus. Nach Angaben einer Sprecherin will das Amtsgericht Tiergarten dazu Zeugen vernehmen. Die Anklage wirft dem Mann vor, zu Unrecht Corona-Hilfen bezogen und falsche Angaben beim Bezug von Arbeitslosengeld gemacht zu haben. Nach bisheriger Planung könnte es in seinem Fall Ende Januar ein Urteil geben.