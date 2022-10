Prozess nach mutmaßlich rassistischem Übergriff Gegen einen polizeibekannten Rechtsextremisten hat vor einem Berliner Gericht ein Prozess wegen eines mutmaßlich rassistischen Messerangriffs sowie weiterer ... dpa

Berlin -Gegen einen polizeibekannten Rechtsextremisten hat vor einem Berliner Gericht ein Prozess wegen eines mutmaßlich rassistischen Messerangriffs sowie weiterer Vorwürfe begonnen. Der 29-Jährige soll im Juli 2021 einen aus Jamaika stammenden Mann rassistisch beleidigt und mit einem Messer am Hals verletzt haben. Einer der beiden Verteidiger kündigte am Dienstag an, dass sich sein Mandant zu einem späteren Zeitpunkt äußern werde.