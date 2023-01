Prozess nach rassistischem Angriff auf 17-Jährige Knapp ein Jahr nach einem mutmaßlich rassistisch motivierten Angriff auf eine türkischstämmige Jugendliche in Berlin-Prenzlauer Berg beginnt am Montag (9.00 ... dpa

Berlin -Knapp ein Jahr nach einem mutmaßlich rassistisch motivierten Angriff auf eine türkischstämmige Jugendliche in Berlin-Prenzlauer Berg beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Prozess gegen drei Frauen und drei Männer. Die damals 17-Jährige war Anfang Februar 2022 nach ihrer Schilderung erst in einer Straßenbahn rassistisch beschimpft und dann an einer Haltestelle verprügelt und getreten worden. In einem Video aus dem Krankenhaus hatte sich die Jugendliche an die Öffentlichkeit gewandt. Sie berichtete teilweise weinend von dem Geschehen.