Prozess um Nizza-Anschlag: Mutter von Schülerin sagt aus Bei dem LKW-Anschlag in Nizza 2016 sterben mehr als 80 Menschen. Unter ihnen sind auch drei Berlinerinnen. Im Prozess um den Anschlag sagt nun die Mutter ein... dpa

Paris -Gut sechs Jahre nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Terroranschlag in Nizza sagt die Mutter einer der getöteten Berliner Schülerinnen im Prozess aus. Als eine der ersten Zivilparteien soll die Frau am Mittwoch (9.30 Uhr) vor dem Spezialgericht im Pariser Justizpalast sprechen. Auch andere Betroffene will das Gericht in den kommenden Wochen in dem Mammutverfahren um den LKW-Anschlag hören.