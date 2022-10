Prozess um Serie rechtsextremer Straftaten Im Prozess nach einer Serie rechtsextremer Straftaten in Berlin-Neukölln ist das Verfahren gegen einen der drei Angeklagten abgetrennt worden. Im Fall des 38... dpa

ARCHIV - Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Berlin -Im Prozess nach einer Serie rechtsextremer Straftaten in Berlin-Neukölln ist das Verfahren gegen einen der drei Angeklagten abgetrennt worden. Im Fall des 38-Jährigen, dem Sachbeschädigung vorgeworfen wird, will das Amtsgericht Berlin-Tiergarten an diesem Mittwoch zu einem Urteil kommen. Gegen die beiden Hauptangeklagten werde die Verhandlung am 24. Oktober mit ersten Zeugen zu Brandanschlägen auf Autos von zwei Männern fortgesetzt, teilte das Gericht am Montag mit. Geladen sei auch der Linke-Politiker Ferat Kocak als einer der Betroffenen. Er ist auch Nebenkläger in dem Prozess.