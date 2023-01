Prozess um vermutlich rassistischen Angriff ausgesetzt Der Prozess um einen mutmaßlich rassistischen Angriff auf eine türkischstämmige Jugendliche in Berlin-Prenzlauer Berg ist am Montag ausgesetzt worden. Einer ... dpa

ARCHIV - Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Berlin -Der Prozess um einen mutmaßlich rassistischen Angriff auf eine türkischstämmige Jugendliche in Berlin-Prenzlauer Berg ist am Montag ausgesetzt worden. Einer der sechs Angeklagten hatte sich krank gemeldet. Für den 3. April wurde ein neuer Termin angekündigt. Neben fünf Angeklagten erschien am Montag zum Prozessbeginn vor dem Amtsgericht Tiergarten auch die junge Frau als Zeugin in Begleitung von zwei Anwälten. Sie wollte als Nebenklägerin auftreten.