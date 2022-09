Prozess zu Lastwagen-Anschlag in Nizza 2016 begonnen Mit einem tonnenschweren Lkw raste ein Attentäter 2016 auf Nizzas Strandpromenade. 86 Menschen wurden in den Tod gerissen, darunter zwei Schülerinnen und ein... dpa

ARCHIV - Polizeibeamte bewachen das Gerichtsgebäude vor Beginn des Prozesses. Christophe Ena/AP/dpa

Paris -Gut sechs Jahre nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag in Nizza mit 86 Todesopfern und Hunderten Verletzten hat in Paris der Prozess gegen acht mögliche Unterstützer begonnen. Der Vorsitzende Richter Laurent Raviot eröffnete das für etwa dreieinhalb Monate angesetzte Verfahren am Montagnachmittag im Pariser Justizpalast. Mit einem Lastwagen war ein Attentäter am 14. Juli 2016 am Abend des französischen Nationalfeiertags in eine Menschenmenge auf Nizzas Strandpromenade gerast. Dabei starben auch zwei Schülerinnen und eine Lehrerin der Berliner Paula-Fürst-Schule.