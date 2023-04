Prozess zu rassistischem Angriff auf Jugendliche startet Zu einem mutmaßlich rassistischen Angriff auf eine türkischstämmige Jugendliche in Berlin-Prenzlauer Berg hat der Prozess begonnen. Angeklagt sind drei Fraue... dpa

ARCHIV - Eine Figur der blinden Justitia. Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Berlin -Zu einem mutmaßlich rassistischen Angriff auf eine türkischstämmige Jugendliche in Berlin-Prenzlauer Berg hat der Prozess begonnen. Angeklagt sind drei Frauen und drei Männer im Alter von 25 bis 55 Jahren. Zwei Frauen sollen die damals 17-Jährige im Februar 2022 in einer Straßenbahn rassistisch beschimpft haben. Eine der Frauen und eine weitere Frau sollen sie nach dem Aussteigen an einer Haltestelle geschlagen und getreten haben. Die Männer sollen die Täterinnen angefeuert haben.