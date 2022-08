Prozess zu rechtsextremen Anschlägen: „Nazi-Problem“ Vor dem Beginn eines Prozesses wegen einer Serie von rechtsextremen Brandanschlägen und Drohungen in Berlin-Neukölln hat der Linke-Politiker Ferat Kocak Deut... dpa

Berlin -Vor dem Beginn eines Prozesses wegen einer Serie von rechtsextremen Brandanschlägen und Drohungen in Berlin-Neukölln hat der Linke-Politiker Ferat Kocak Deutschland ein grundsätzliches „Nazi-Problem“ attestiert. Kocak, dessen Auto angezündet wurde, rief am Montag vor dem Gerichtsgebäude vor einigen Unterstützern, Nazis gebe es „von den Straßen bis hinein in Behörden und Politik“. Seine Erwartungen an den Prozess und ein Urteil hielten „sich in Grenzen“.