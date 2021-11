Berlin/Pankow - Vor einer Woche schrieb Ute Linz einen Brief an den Pankower Bürgermeister. Sie gratulierte Sören Benn zur Wahl. Und sie erinnerte ihn daran, dass ihre erste E-Mail an ihn vor genau fünf Jahren mit den gleichen Worten begann. Und dass die Sache da auch schon ein Jahr alt war. „Jetzt beginnt also die dritte Wahlperiode der Bezirksverordnetenversammlung, in der hoffentlich über die Umbenennung der Robert-Rössle-Straße entschieden wird“, schrieb Linz.

Die pensionierte Ärztin, die aus Aachen stammt und in Kaulsdorf lebt, kämpft für die Umbenennung der Straße in Buch. Sie hat Tausende Akten gelesen, sich in das Leben von Robert Rössle eingearbeitet. Rössle leitete von 1929 bis 1948 das Pathologische Institut der Charité. Ute Linz ist überzeugt, dass Rössle ein Vordenker der Rassentheorien der Nazis war - und Teil ihrer „Mordmaschinerie an der Charité“.

Vor sechs Jahren, am 24. November 2015 schrieb sie den ersten Brief an das Bezirksamt Pankow. Zu einer Entscheidung im Fall Rössle sind die Politiker des Bezirksamts und die Verordneten der BVV bis heute nicht gelangt. Vielleicht aber kommt nun Bewegung in die Sache - denn nach der letzten Wahl stellen die Grünen die größte Fraktion in Pankow. Die Partei, die sich schon vor Jahren hinter das Anliegen von Ute Linz gestellt hat.

Oliver Jütting habe 2018 zum ersten Mal von der Sache gehört, sagt er. „Das Thema hat mich getriggert. Ich fand das Anliegen richtig.“ Im Mai 2018 stellte er gemeinsam mit Cordelia Koch, beide waren Fraktionsvorsitzende der Grünen, in der BVV einen Antrag. Die BVV solle prüfen, ob „Voraussetzungen für die Umbenennung der Robert-Rössle-Straße in Berlin-Buch vorliegen“.

Drei Szenarien für die Zukunft der Straße

In den „Ausführungsvorschriften zu § 5 des Berliner Straßengesetzes“ ist geregelt, wann eine Straße umbenannt werden kann. Möglich ist das unter anderem, wenn sie nach einer Person benannt ist, die zu den „aktiven Gegnern der Demokratie und zugleich geistig-politischen Wegbereitern und Verfechtern der nationalsozialistischen Ideologie und Gewaltherrschaft“ gehörte.

Gehörte Rössle zu diesem Kreis? Im Juni 2018 verwies die BVV die Frage in den Kulturausschuss, im August 2018 sprach der sich für eine Prüfung aus.

Bernt Roder leitet beim Bezirksamt den Fachbereich für bezirkliche Geschichtsarbeit, zu dem auch das Museum Pankow gehört. Er bat Experten, zum Fall Rössle Stellung zu nehmen, unter anderem vom Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, organisierte eine öffentliche Diskussionsveranstaltung, die im Dezember 2019 stattfand. Anschließend sammelte Roder alle Stellungnahmen und Diskussionsbeiträge zum Fall in einem Dokument. „Unsere Aufgabe ist es, den Diskurs transparent zu gestalten“, sagt er. In der Sitzung am 13. Juli 2020 wurden die Unterlagen dem Fachausschuss übergeben und standen damit jedem Verordneten der BVV, der sich für den Fall Rössle interessiert, zur Verfügung.

Roder und seine Kollegen haben sich auch mit der Frage befasst, wie es weitergehen könnte und drei „alternative Szenarien“ vorgeschlagen: Die Straße wird umbenannt, ein Schild verweist auf den alten Namen; die Straße behält ihren Namen, ein Schild verweist auf die „umstrittene Person Robert Rössle“; die Straße behält ihren Namen auf dem Gelände des Campus Buch, da es sich dort um einen Privatweg handelt, der andere Teil aber wird umbenannt.

Die Szenarien wurden dem Kulturausschuss im August 2020 vorgestellt. Fast ein Jahr später, im Mai 2021, befasste sich der Ausschuss wieder mit dem Fall. Ute Linz, der Historiker Thomas Beddies und ein Vertreter des Max-Delbrück-Centrums, das seinen Sitz an der Rössle-Straße hat, waren per Zoom dabei. Ergebnis: keines.

Es wurde viel geprüft und verwiesen in Pankow, damit vergingen mehr als drei Jahre, so viel kann man sagen. Der Fall Rössle wurde zu einer Sache, „die ein bisschen schwebt“, sagt Oliver Jütting von den Grünen. Er selbst war nicht Mitglied im Kulturausschuss. Dann, im September 2021, wurde wieder gewählt.

Und alles fängt nun wieder von vorne an: ein neuer Antrag, ein neuer Kulturausschuss, eine neue Abstimmung. Aber Jütting, der seit Anfang November Vorsteher der BVV Pankow ist, will nicht länger prüfen, warten, verweisen. Er will einen Antrag stellen, jetzt.

Er wisse, wie komplex die Debatte sei, sagt er. Bei der Veranstaltung im Dezember 2019 in Buch sei ihm klar geworden, dass es in dem Streit auch um die ostdeutschen Wissenschaftler geht, die in der Straße oder der ehemaligen Rössle-Klinik gearbeitet haben. Er nennt es eine „Stellvertreterdebatte“. Die Straße ist ein Symbol geworden. „Da geht es um etwas, was gar nicht mehr mit Rössle zu tun hat.“ Trotzdem ist er für die Umbenennung. „Rössle war nicht Mengele, aber er war ein Profiteur des Nazi-Regimes. Und heute würde man im Traum nicht auf die Idee kommen, eine Straße nach ihm zu benennen.“

Am 12. Januar, auf der ersten BVV im neuen Jahr, werden die Grünen den Antrag einbringen, sagt Jütting. „Dann gibt es eine Abstimmung, und wir werden sehen, ob das Anliegen eine Mehrheit findet.“ Von 55 Bezirksverordneten müssten 28 zustimmen. Die Grünen haben 16 Stimmen in der BVV.

Die persönliche Meinung des Bürgermeisters

Sören Benn, der alte und neue Bürgermeister von Pankow, weiß noch nichts von dem Vorstoß der Grünen, aber er könnte ihm entgegenkommen. Benn hatte Ute Linz eigentlich zugesagt, dass die Entscheidung über die Rössle-Straße noch in diesem Jahr getroffen wird. Und theoretisch hätte das Bezirksamt auch selbst über die Umbenennung entscheiden können. Aber so eine wichtige Entscheidung, so Benn, solle lieber von einer „politisch breiten Öffentlichkeit“ in der BVV getroffen werden.

Benn verweist darauf, dass er das Straßengesetz für Berlin hat ändern lassen, um eine Umbenennung überhaupt möglich zu machen. Lange hieß es dort, dass Straßennamen „aus der Zeit von 1933 bis 1945“ geändert werden können. Also Namen, die während des Nationalsozialismus vergeben wurden. Seit Dezember 2020 heißt es: Straßennamen „mit Bezug auf die Zeit von 1933 bis 1945“ können geändert werden. Die Robert-Rössle-Straße bekam ihren Namen erst 1974.

Er hoffe, dass der neue Kulturausschuss, der am 7. Dezember gebildet wird, die Sache gleich im Januar auf die Tagesordnung nehme und eine Empfehlung für die BVV abgebe, sagt Benn. Natürlich sei auch ein direkter BVV-Antrag möglich. Er selbst werde als Bezirksamtsmitglied nicht mit abstimmen. Er habe aber eine „persönliche Meinung“: Die Umbenennung hält er für richtig. Mit Kommentierung, dass die Straße mal anders hieß und warum sie umbenannt wurde. „Rössle war staatstragend im Nazi-Reich, hat an keiner Stelle Widerstand geleistet und diese Phase war länger als die nach dem Krieg, für die er in der DDR geehrt wurde“, sagt er. Dies habe nichts mit Cancel Culture zu tun und mit einer Abwertung der Entscheidung von damals, die Straße nach Rössle zu benennen, „sondern damit, mit dem heutigen Wissensstand den Fehler zu korrigieren“.

Und die Ostdeutschen, denen der Name viel bedeutet? Sind darunter nicht viele Wähler der Linken? „Es geht nicht um Rücksicht auf vermeintliche Linke-Wähler. Es geht um eine Würdigung im öffentlichen Raum", sagt Benn.

Die drittgrößte Fraktion in der BVV Pankow ist die der SPD, der Fraktionsvorsitzende verweist auf Stephanie Wölk, die im Kulturausschuss saß. Wölk sagt, sie gehe davon aus, dass der neue Kulturausschuss, in dem sie erneut mitarbeiten will, die Umbenennungsfrage „wieder aufrufen und abschließend diskutieren“ werde, zur Haltung ihrer Fraktion kann sie noch nichts sagen. Ähnlich ausweichend äußert sich die FDP. Fraktionsvorsitzender Thomas Enge schreibt auf die Anfrage der Berliner Zeitung: „Wir werden uns bei diesem Antrag enthalten, da die abschließende Neubewertung von Herrn Rössles Lebensleistung noch nicht durch unabhängige Dritte erfolgte.“

Ein Satz, den Ute Linz so oder so ähnlich schon oft von Pankower Politikern gehört hat. Mal ist die Sache zu klein, mal zu kompliziert, mal noch nicht genug erforscht. Nach sechs Jahren, so könnte man es zusammenfassen, gibt es in Pankow viele Einschätzungen von Experten, einen Antrag, eine Enthaltung, und der Bürgermeister hat eine persönliche Meinung.

Aber es gibt auch die Bürger von Buch. Auf die beruft sich die viertgrößte Fraktion, die der CDU. Denise Bittner ist dort Fraktionsvorsitzende. Sie sagt, dass sie keine Historikerin sei, sich kein Urteil erlauben wolle, dass die Politik auf „Gutachten von unabhängigen Experten beziehungsweise Gremien“ angewiesen sei. Sie könne sich eine „kritische historische Kommentierung“ des Straßennamens gut vorstellen, „sollte das notwendig sein“.

Eine Straßenumbenennung habe Auswirkungen auf viele Menschen, sagt Bittner, in diesem Fall auf die Anwohner in Buch, „die sich im Rahmen einer Bürgerversammlung gegen die Umbenennung ausgesprochen haben“, aber auch auf Gewerbetreibende, den Campus. Aus Sicht der CDU-Fraktion in Pankow habe die Meinung der Betroffenen ein großes Gewicht bei der Entscheidung.