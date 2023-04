Prüfungen für Abitur und Mittleren Abschluss starten An den Brandenburger Schulen starten im April die Prüfungen für den Mittleren Abschluss nach der Klasse 10 und für das Abitur. Zunächst beginnen am Dienstag ... dpa

Potsdam -An den Brandenburger Schulen starten im April die Prüfungen für den Mittleren Abschluss nach der Klasse 10 und für das Abitur. Zunächst beginnen am Dienstag für rund 21.000 Schülerinnen und Schüler die zentralen Prüfungen für den mittleren Abschluss, wie das Bildungsministerium am Dienstag mitteilte. Für diese Schüler sei die letzte Prüfung in Mathematik am 9. Mai geplant.