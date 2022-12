Puma-Pannenserie: Bundeswehr will Marder für Nato nutzen Bei einer Übung für die Beteiligung an einer Nato-Eingreiftruppe fiel der Schützenpanzer Puma komplett aus. Ein „herber Rückschlag“, heißt es aus dem Verteid... dpa

ARCHIV - Der Schützenpanzer Puma war bei Übungen der Bundeswehr komplett ausgefallen. Philipp Schulze/dpa

Berlin -Wegen der Pannenserie mit dem neuen Schützenpanzer Puma wird die Bundeswehr sich an der Nato-Eingreiftruppe VJTF mit dem schon vor Jahrzehnten eingeführten Gefechtsfahrzeug Marder beteiligen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte am Montag in Berlin, der Ausfall der Pumas bei der jüngsten Übung sei „ein herber Rückschlag“.