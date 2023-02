Putin lässt sich als Beschützer Russlands beklatschen Seit fast einem Jahr führt Russland Krieg gegen die Ukraine. In seiner lange erwarteten Rede an die Nation zeigt sich Kremlchef Putin dennoch als großer Kümm... Hannah Wagner , Ulf Mauder und Friedemann Kohler , dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin hält kurz vor dem Jahrestag des von ihm befohlenen Kriegs gegen die Ukraine eine Rede zur Lage der Nation. ool/AP/dpa Sergei Karpukhin/Sputnik/Kreml P

Moskau -Fast ein Jahr nach dem von ihm angeordneten Einmarsch in die Ukraine hat sich Kremlchef Wladimir Putin in der Heimat als Beschützer des russischen Volkes inszeniert. Einmal mehr gab er den westlichen Staaten, die der angegriffenen Ukraine unterstützend zur Seite stehen, die Schuld an der Eskalation im Nachbarland: „Sie haben den Krieg losgetreten“, sagte Putin am Dienstag in seiner Rede zur Lage der Nation in Moskau vor Hunderten Anwesenden.