Putin schimpft auf Sanktionen und verteidigt Krieg Seit Ende Februar führt Russland offen Krieg in Europa - doch Kremlchef Putin stellt die Sanktionen des Westens als Hauptübel dar. In einer mit Spannung erwa... dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin spricht auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok.

Wladiwostok -Mehr als sechs Monate nach Kriegsbeginn hat Russlands Präsident Wladimir Putin die westlichen Sanktionen gegen sein Land als „Bedrohung für die ganze Welt“ kritisiert. Unter Führung der USA sei der Westen in ein regelrechtes „Sanktionsfieber“ verfallen, sagte Putin beim 7. Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok am Pazifik.