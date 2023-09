Die Dynastie Bongo ist Vergangenheit. Eine Gruppe Offiziere hat die Herrschaft der Familie in Gabun nach sage und schreibe 56 Jahren durch einen Staatsstreich beendet. Das geschah gegen die Regeln, aber um die hat sich auch das Herrscherhaus Bongo nicht weiter geschert. Omar Bongo war 2009 nach 42 Amtsjahren gestorben, danach glitt die Macht reibungslos an seinen Sohn Ali Bongo. Wie war das möglich? Mithilfe guter Freunde, französischer vor allem. Eine Reise nach Gabun im Jahr 1996 führte eine post-koloniale Liaison vor Augen, die sehr wahrscheinlich typisch für den Pakt der Eliten zwischen Nord und Süd ist.

Um sich Omar Bongo, Staatspräsident von Gabun, in jenem Jahr zu nähern, war im Präsidentenpalast von Libreville ein hallenartiges Büro zu durchschreiten. An dessen Ende thronte hinter einem riesenhaften Schreibtisch, der wiederum auf einem hohen Podest stand, ein kleiner Mann. Als er sich erhob, um die Besucher von seinem erhöhten Platz zu begrüßen und diese in eine unterhalb des Podestes gelegene Sofagruppe zu platzieren, fielen die hohen Plateauschuhe auf.

An der rechten Wand des Büros flackerten Dutzende Bildschirme: Fernsehstationen aus aller Welt vermittelten dem Regenten des afrikanischen Staates mit seinen seinerzeit kaum zwei Millionen Einwohnern den Eindruck, mitten im Weltgeschehen zu agieren. Noch interessanter die linke Wand: Foto an Foto. Allesamt zeigten sie Omar Bongo mit Staatsoberhäuptern, Regierungschefs, Ministern, darunter viele Aufnahmen privater Natur. Herausragend die Galerien mit Fotos französischer Politiker: Omar Bongo als junger Mann an der Seite von Charles de Gaulle, später in fröhlicher Tafelrunde mit François Mitterrand oder in trautem Gespräch mit Jacques Chirac.

Eine jubelnde Gabunerin umarmt einen Soldaten nach dem Putsch. Desirey Minkoh/imago

Bongo ruft nach den Freunden aus Frankreich

Sohn Ali Bongo haben nach über 14 Jahren an der Macht gabunische Offiziere gestürzt. Aus einem Sessel aus seinem Palast heraus, wo der inzwischen auch schon 64-Jährige in Hausarrest sitzt, jammerte er in die Kamera in Richtung „aller Freunde überall auf der Welt“: „Ich weiß nicht, was los ist. Daher rufe ich Euch auf, schlagt Krach, schlagt Krach, schlagt Krach.“



Die „Freunde“, vor allem natürlich aus dem ehemaligen kolonialen Mutterland Frankreich, hatten doch die Macht der Bongos bisher immer gesichert. Wieso jetzt nicht mehr? Der Mann kann es nicht begreifen.

Vor jenem Treffen mit Vater Omar Bongo im Regierungspalast, lagen die Schutz- und Abhängigkeitsverhältnisse schon beim Anflug aus der Luft offen erkennbar da: Das von Palästen bedeckte Privatareal der Bongos in Libreville war umgeben von einer mit dessen Bewachung beauftragen französischen Garnison. Der Alte selber beschrieb die Symbiose so: „Frankreich ohne Afrika ist wie ein Auto ohne Benzin, Afrika ohne Frankreich wie ein Auto ohne Fahrer.“

Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy empfängt Omar Bongo 2008 in Paris. Horacio Villalobos/dpa

Putsche werden verhindert oder befördert – je nach Nutzen

Der Begriff Françafrique für die postkoloniale Kolonialzeit umfasst mehr als offenkundige Politik, er beinhaltet vor allem den Pakt der Eliten zwischen ehemaligem Mutterland Frankreich und den jeweiligen Machthabern – politischen wie wirtschaftlichen – in den ehemaligen Kolonien. Immer wieder griff Frankreich seit dem Ende des Kalten Krieges militärisch in Afrika ein, um Putsche zu verhindern oder zu befördern – je nachdem, was der Sicherung des Einflusses diente.



Als schlimmstes und folgenreichstes Beispiel unvergessen ist die „Operation Türkis“, als französische Truppen kurz nach dem Völkermord der Hutu an den Tutsi in Ruanda mit etwa 800.000 Toten intervenierten: Die Franzosen mussten sich vorwerfen lassen, die fliehenden Mörder, frankophone Hutu, geschützt zu haben.

Danach modifizierte Paris den Kurs. Seinem bis dahin herausragenden Partner, Mobuto Sese Seko, dem Herrscher von Zaire, half man nicht mehr aus der Bedrängnis, nahm seinen Sturz hin, und Präsident Chirac erklärte: „Es wird keine französischen Militärinterventionen mehr geben.“ Die Mitte-links-Regierung reduzierte die in afrikanischen Ländern stationierten Truppen und gab zum Beispiel den Stützpunkt in Zentralafrika auf. Außenminister Hubert Vedrine erklärte, Frankreich werde künftig in Konflikten weder Partei ergreifen noch den Schiedsrichter spielen.

Paris verkündet das Ende der Vorherrschaft in Afrika – mal wieder

Damit war es dann nicht weit her, wie man der Grundsatzrede des derzeitigen Präsidenten Emmanuel Macron vom Februar 2023 zur Afrikapolitik entnehmen kann. Da kündigte er „das Ende der französischen Vorherrschaft an Afrika“ an. Mal wieder. Auch die Redeweisen von den „neuen Partnerschaften“ hörte man schon öfter.

Ein Plakat zeigt Ali Bongo in der Stadt Libreville. AFP

Im Fall Gabuns sollte – mit Ali Bongo – demnächst ein Gipfel zum Schutz der Regenwälder und der Artenvielfalt organisiert werden. Ein grünes, jedenfalls ein schickeres Label als das der französischen Erdölgesellschaft Elf Aquitaine, die jahrzehntelang an der afrikanischen Küste der alles beherrschende Wirtschaftsakteur war.



Wie stark die – inzwischen wohlklingender beschriebenen Françafrique-Bande – blieben, zeigte sich in jüngster Zeit auch im Zusammenhang mit den antifranzösisch konnotierten Staatsstreichen in Burkina Faso, Mali und Niger.

Regenwaldnation ohne islamistische Terroristen

In Gabun war es lange vergleichsweise ruhig geblieben, das Land hatte dank seiner Erdölvorkommen und Tropenholzeinkünfte viel Geld, um eine Opposition schweigsam zu halten und das Wohlverhalten der Bevölkerung zu erkaufen, auch ohne viel Gewalt. Islamistische Extremisten, die die Länder der Sahelzone seit Jahren massiv unterwandern, waren in dem von tropischem Regenwald bedeckten Land am Äquator noch nicht aktiv. Trotz des Reichtums lebt ein Drittel der Gabuner in Armut – relativ wenig im Vergleich mit anderen afrikanischen Ländern. Aber die Wahlmanipulation, mit der Ali Bongo sein ererbtes Amt geschmeidig sichern wollte, wird nun nicht mehr ohne Gegenwehr hingenommen.

Gabuns Ex-Präsident Ali Bongo Ondimba Insabel Infantes/AFP

Noch einmal zurück ins Jahr 1996, zu Omar Bongo und seinen französischen Freundschaften: Der reguläre Abflug der Besucher aus Deutschland mit der Air France scheiterte damals, das Flugzeug musst auf Wunsch der Bongos Güter nach Frankreich mitnehmen, statt der gebuchten Passagiere. Doch, oh Wunder, am Tag darauf ergab sich eine grandiose Mitfluggelegenheit.

Mit Bongos Teenie-Nichte im Privatjet nach Paris

Eine Nichte Bongos, ein Teenagermädchen, hatte Bedarf an besonderen Turnschuhen geäußert, so berichteten die offiziellen Betreuer der heimreisewilligen Journalisten. Auf dem Flugplatz stand ein Privatjet der Bongos bereit, eine Dassault Falcon, ein dreistrahliges Düsenflugzeug. Drinnen warteten weiße Lederpolster; ein weißlivrierter schwarzer Stewart servierte mit weißen Handschuhen Schampus.

Die Landung auf dem Flugplatz Le Bourget war nicht angekündigt, die französische Flugkontrolle ließ die Maschine mit Präsidentenkennung dennoch landen. Französische Techniker in blütenweißen Overalls nahmen die Maschine in Empfang. Die Journalisten mussten sich nach dieser informellen Ankunft ihren Weg zu Einreise und Weiterflug selber suchen. Das Bongo-Girl bestieg eine Limousine. Françafrique in Aktion.