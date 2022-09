Queen-Überdruss: Zehn Tage Trauerbegleitung haben Spuren hinterlassen

Wer am Montag tagsüber fernsehen wollte, hatte es nicht leicht. Natürlich nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass man sich nicht für die Queen interessiert. Englands Königin war einfach überall. Es gab kein Entkommen. In London sowieso nicht, aber auch in Deutschland kein Entrinnen – auf allen Kanälen das gleiche Bild.

Wie ein einziger Organismus übertrugen nahezu alle deutschen Sender zugleich den gesamten Tag über das Beisetzungszeremoniell aus London. Überall die gleichen Bilder vom Kanonenwagen, darauf der Sarg von Elizabeth II., umringt von Soldaten in ihren farbenprächtigen Uniformen. Dieselben acht jungen Männer mit dem schweren Sarg auf den Schultern. Ihr Blick ernst geradeaus. Das Abscannen der Trauergäste in der Kathedrale Westminster Abbey. Überall natürlich auch die königliche Familie, der neue König Charles, seine Frau Camilla, seine Schwester Anne. Wo man auch hinschaute im deutschen Fernsehen: roséfarbene Rosen ein wenig zitternd im Takt der Schritte.

Der Montag war ein harter Tag für Menschen ohne Interesse an dieser Beerdigungszeremonie. Die ARD sendete live aus London von 9 bis 17 Uhr, von 9 bis 20 Uhr das ZDF. Damit hatten sich schon mal die beiden großen gebührenfinanzierten Sender unisono dafür entschieden, mit jeweils eigenen Teams den gesamten Tag der Live-Berichterstattung von dieser Beisetzung zu widmen. Auf den Privaten natürlich auch kein anderes Bild, Elizabeth war überall.

Das mediale Interesse ist vielleicht bei der Trauerfeier für Lady Di schon einmal ähnlich groß gewesen. Nachrichten lösen dagegen nicht annähernd einen derartigen Hype aus. Eine Ausnahme nur: der 11. September.

Montag war der Höhepunkt des britischen Trauerspektakels. Aber das Ganze dauert ja schon seit zehn Tagen an. Wir haben uns auch in Deutschland noch einmal eingehend und von allen nur denkbaren Seiten mit der Person Elizabeth Windsor beschäftigt, die 70 Jahre ihrer Amtszeit durchschritten, ihre Bedeutung für die britische Monarchie analysiert, versucht abzuschätzen, was ihr Tod nun für die Verfasstheit dieses Staates bedeutet.

Britischer Ausnahmezustand

Das war interessant, aber dabei ist es ja nicht geblieben. Wir haben den Briten auch beim Trauern zugesehen. Uns über die Absurditäten gewundert. Den Ausnahmezustand, den Umstand, dass Menschen 24 Stunden anstehen, um sich von ihrer aufgebahrten Königin persönlich zu verabschieden. Schulfrei, arbeitsfrei, Operationen abgesagt, nicht mal der Wetterbericht konnte noch normal verlesen werden. Stattdessen Menschenmassen am Straßenrand.

Gleichzeitig haben wir offenbar auch selbst alles bis in die letzten Details wissen wollen, über das Zeremoniell der Trauer und der Beisetzung, über die Thronfolge, die Kleiderordnung. Wir haben ihre Königin von außen wie innen vermessen. Bis hin zum Verwesungsprozess, für den ein Bleisarg in den vor bereits 32 Jahren angefertigten Eichensarg eingelassen wurde, damit keine Gerüche nach außen dringen.

All das hat uns befremdet, aber wir waren trotzdem mit im Königreich, online, über Fernsehen, Funk, Print – wir Deutschen. Interesse und auch Voyeurismus kannten kaum Grenzen. Als ob wir selbst gerne eine Königin hätten, die wir so prunkvoll feiern und irgendwann zu Grabe tragen könnten. Als ob Elizabeth II. auch unsere Königin gewesen wäre.

Aber jetzt reicht es. Wirklich! Zehn Tage sind genug. Es macht sich Überdruss breit. Man versteht nicht mehr, warum das Spektakel so groß geworden ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am Montag auch in Deutschland wieder Trauerbeflaggung angeordnet. Angekündigt wurde das auf Twitter mit dem Hashtag RestInPeace. An allen Bundesbehörden wehten anlässlich des Staatsbegräbnisses von Queen Elizabeth II. daraufhin die Fahnen auf halbmast. Etliche Bundesländer schlossen sich an. Warum die Staatstrauer? Das bleibt rätselhaft.

Allerdings steht die Welt nicht still. Während in London eine Königin zu Grabe getragen wird, explodieren in der Ukraine weiter Granaten. China warnt anlässlich des ersten Falls von Affenpocken vor Hautkontakt mit Ausländern. Litauen will Belarussen nicht mehr einreisen lassen. In Deutschland rechnet die Bundesbank mit Rezession und zweistelliger Inflation. Naturschützer warnen vor ungebremster Nutzung fossiler Energien im Kampf gegen den Klimawandel. Und jedes fünfte Kind ist armutsgefährdet. Jede dieser Nachrichten ist von großer Tragweite. An diesem Tag schrumpfen sie zu Randnotizen zusammen.

Wenn das so bleibt, haben wir bald neuen Grund zum Trauern. Wir brauchen für die Krisen dieser Welt Aufmerksamkeit. Denn sie passieren nicht einfach, man kann etwas tun. Vorausgesetzt, man interessiert sich dafür.