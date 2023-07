Das ging schnell: Erst seit einer guten Woche ist Alfonso Pantisano Queer-Beauftragter des Landes Berlin, der erste in diesem Amt. Schon gibt es Streit um ihn in der ebenfalls noch jungen schwarz-roten Koalition. Pantisano hat einen Journalisten angezeigt. Das gefällt nicht allen in der Koalition. Im Kern geht es um die Frage: Spricht Pantisano für den Senat oder für sich selbst?

Hintergrund ist die Strafanzeige, die Pantisano gegen den früheren Bild-Chefredakteur Julian Reichelt und weitere in dessen Umfeld erstattet hat. Reichelt hatte gepostet, er lehne das Hissen der Regenbogenflagge vor dem Polizeipräsidium als „Solidarität“ für eine „totalitäre Ideologie“ ab. „Jeder vernünftige Mensch in diesem Land würde sich wünschen, dass vor der Polizei und vor den düstersten Fassaden unserer Geschichte nie wieder die Flaggen einer politischen Bewegung gehisst würden“, so Reichelt. Aus Pantisanos Sicht ist das Volksverhetzung.

CDU-Fraktionschef Dirk Stettner reagierte via Twitter: „Herr @Pantisano agiert mit diesem Vorgehen nicht im Namen des Landes Berlin / oder der @RegBerlin.“ Reg.Berlin ist der offizielle Kanal des Regierenden Bürgermeisters von Berlin und der Senatskanzlei.

Im Gespräch mit der Berliner Zeitung verweist Stettner darauf, dass die Anzeige „nicht abgestimmt“ gewesen sei, was aus seiner Sicht aber „selbstverständlich notwendig“ gewesen wäre.

Unter dem Dach der Berliner Koalition steigt die Temperatur

Unter dem koalitionären Dach steigt also offenbar die Temperatur – doch anscheinend möchte niemand daraus ein Feuer machen. Entsprechend kontrolliert klingen die Äußerungen aus den beteiligten Verwaltungen.



So erinnert die von Cansel Kiziltepe (SPD) geführte Senatsverwaltung Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung daran, dass der gesamte Senat Pantisano zum Queer-Beauftragten des Landes Berlin ernannt habe. Entscheidend ist die Feststellung: „Alle Aktivitäten sind mit der zuständigen Senatsverwaltung abgestimmt.“ Senatorin Kiziltepe hat also von der Anzeige gewusst und sie für richtig befunden.

Obwohl der Dissens mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) offenkundig ist, verweist Sprecherin Christine Richter auf die formalen Zuständigkeiten: „Herr Pantisano hat hier ganz offenkundig agiert in seiner Funktion als Beauftragter, der bei der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung angesiedelt ist. Die Senatskanzlei hat dies zur Kenntnis genommen.“

„Zur Kenntnis genommen“ hat Alfonso Pantisano schon so mancher in der Politik. Notgedrungen, lässt sich wohl sagen. Der 48-Jährige versteht sich als kämpferischer Lobbyist für die Regenbogen-Community, bestehend aus Menschen, deren sexuelle Orientierungen nicht heterosexuell sind, sowie Geschlechtsidentitäten, die nichtbinär oder nicht-cisgender sind. Dass so jemand aneckt, wird nicht überraschen.



„Wenn wir uns gegen Hass und Gewalt gegen queere Menschen aussprechen, dann ist es unsere Aufgabe, solche Vorfälle zu ahnden“, schrieb Pantisano über seine Anzeige.



Das klingt nach weiterem Ärger. CDU-Fraktionschef Stettner macht schon mal eine Ansage: „Ich erwarte, dass man Journalisten gar nicht anzeigt.“