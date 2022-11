Querelen um Verkehrswende: Bündnis sagt Klausur ab Die Vereinbarungen für mehr klimafreundliche Mobilität in Brandenburg gestalten sich schwierig. Das Bündnis der Volksinitiative „Verkehrswende Brandenburg je... dpa

Potsdam -Die Vereinbarungen für mehr klimafreundliche Mobilität in Brandenburg gestalten sich schwierig. Das Bündnis der Volksinitiative „Verkehrswende Brandenburg jetzt“ sagte eine für diesen Mittwoch geplante Abschlussklausur mit Vertretern des Verkehrsministeriums ab. Die Koordinatorin des Bündnisses, Anja Hänel, sagte am Dienstag zur Begründung, es gebe noch zu viele Dissenspunkte. „Die Verhandlungen sind in einer kritischen Phase.“ Zuvor berichtete die „Märkische Allgemeine Zeitung“.